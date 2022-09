Ilary Blasi sgancia la bomba: shorts inguinali e fondoschiena da sogno

Ilary Blasi infiamma il web: shorts inguinali per una giornata di relax con la sorella Melory: fondoschiena e spettacolo da sogno.

In silenzio, Ilary Blasi parla con il fisico da urlo con cui continua a far sognare i fan. Dopo aver regalato ai followers foto spettacolari dei suoi bikini, tornata a Roma, nonostante abbia riposto tutti i costumi nell’armadio in vista della prossima stagione estiva, la conduttrice non rinuncia a mostrare le proprio forme assolutamente perfette. elegante e sensuale nell’atteggiamento, Ilary sprigiona sensualità anche indossando un semplice jeans.

Lo spettacolo, poi, diventa davvero mozzafiato quando il jeans diventa uno shorts cortissimo che lascia leggermente scoperto il fondoschiena che, immortalato da dietro, regala ai fan una vista mozzafiato.

Ilary Blasi, il relax con la sorella Melory diventa bollente: gambe e fondoschiena spettacolari

Dopo aver trascorso la domenica a casa della nonna rifugiandosi tra le braccia della propria famiglia nel giorno in cui è stata pubblicata l’intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera, Ilary Blasi si è concessa una giornata di relax in compagnia della sorella Melory. A condividere qualche foto della giornata trascorsa insieme è stata proprio Melory tra le storie del suo profilo Instagram.

Entrambe riprese di spalle, sia Ilary che Melory indossano degli shorts di jeans. Look total black per Melory mentre Ilary spezza l’outift indossando una canotta chiara. I capelli sono biondi per entrambe e raccolti in modo disordinato. Come potete vedere dalla foto qui in basso, Ilary sceglie di non mostrarsi regalando ai fan, tuttavia, la visione del suo fondoschiena e delle sue gambe.

Ilary, dunque, sta affrontando quello che, pare, sia il periodo più delicato della sua vita con la famiglia. Oltre a dedicarsi ai figli Christian, Chanel e Isabel che hanno ricominciato la scuola, trascorre tempo con le sorelle, i genitori e il resto della famiglia senza trascurare, tuttavia, gli amici.

Sabato scorso, infatti, si è concessa una cena con Luca Tommassini che, nel salotto di Oggi è un altro giorno, nella puntata trasmessa il 13 settembre, ha sottolineato di averla trovata bene ribadendo quanto sia una donna forte. In silenzio, dunque, Ilary continua ad andare avanti con la sua vita.