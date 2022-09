Ilary Blasi, la risposta a Totti non si fa attendere: la scelta per i figli

By

Ilary Blasi risponde attraverso il proprio avvocato all’intervista di Francesco Totti: la scelta della conduttrice per i figli.

La replica di Ilary Blasi all’intervista fiume che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera non si è fatta attendere. Come fa sapere La Repubblica, la conduttrice ha scelto di replicare attraverso alcune fonti citate da Repubblica. La conduttrice si limita a svelare quella che è stata la sua scelta sin da quando il matrimonio è finito e che intende portare avanti ovvero proteggere i figli Christian, Chanel e Isabel.

Attraverso poche dichiarazioni riportate da La Repubblica, Ilary Blasi fa intuire il proprio pensiero non rispondendo direttamente a tutti i dettagli raccontati dall’ex capitano della Roma ai microfoni del Corriere della Sera.

Ilary Blasi, nessuna replica diretta a Totti: sceglie la strada del silenzio?

Dopo aver trascorso l’estate in silenzio, Francesco Totti ha scelto di raccontare la propria verità sulle cause che hanno portato alla fine del matrimonio con Ilary Blasi e lo ha fatto con un’intervista senza filtri in cui ha svelato tanti dettagli dell’ultimo anno della sua vita coniugale. Intervista a cui Ilary ha deciso di replicare con pochissime dichiarazioni riportate da La Repubblica che cita fonti vicine alla conduttrice.

«Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. Quando si sceglie una linea (quella del silenzio, ndc) si deve essere coerenti», sarebbero le parole di Ilary riportate da Repubblica citando delle fonti vicino alla conduttrice.

Ilary, dunque, che durante l’estate ha condiviso tanti suoi momenti sui social incantando tutti per la sua bellezza, avrebbe così scelto la strada del silenzio. «La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni. Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo», sono altre dichiarazioni riportata da Repubblica che svela un’ulteriore frase – «Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

Nessuna intervista, dunque, da parte di Ilary? Non si escluda una partecipazione della Blasi a Verissimo dove, con la presenza dell’amica Silvia Toffanin, potrebbe rispondere all’intervista di Totti che ha rotto il silenzio dopo quasi tre mesi dalla fine ufficiale del suo matrimonio.