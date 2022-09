Vuoi risparmiare sulla tv? Segui questi semplicissimi passaggi

By

Se vuoi risparmiare sulla tv e, nello specifico, per tutti i servizi connessi ad internet, ecco un metodo semplicissimo.

Ormai la tv non ci basta più da “sola”: tutti vogliamo avere accesso a Netflix, Amazon Prime, Dazn e chi più ne ha più ne metta.

Ovviamente però ogni abbonamento ha un costo e spesso la somma potrebbe dare vita a prezzi davvero molto alti.

Ecco però subito una buona notizia: possiamo risparmiare sulla tv e sui vari abbonamenti ad essa connessi. Come? Tramite le offerte congiunte. Di cosa si tratta esattamente? Ecco tutto ciò che c’è da saper al riguardo.

Ecco come risparmiare sulla tv

Come risparmiare sulla tv e gli abbonamenti vari? Con le offerte congiunte, che altro non sono che promozioni che potremmo definire formato XXL, nel senso che comprendono diverse categorie merceologiche diverse tra loro.

Qualche esempio? Alcune permettono di avere Internet in casa con i servizi legati all’intrattenimento già compresi. In sostanza, è come se fosse un pacchetto completo, che ovviamente ti farà spendere di meno.

Ma quali sono le migliori ad oggi, che ci permettono di risparmiare anche sul mondo della tv (comprensivo ovviamente anche di canali vari)? Ce lo dice uno studio condotto da SOStariffe.it.

Innanzitutto, la prima domanda che sorge spontanea è: cosa comprendono generalmente le offerte base? Le più richieste comprendono Netflix, Amazon Prime Video, Disney, DAZN, Sky, NOW TV.

In sostanza, esistono delle offerte combinate, nel senso che includono diversi abbonamenti ad un prezzo vantaggioso.

Inoltre questi in genere vengono offerti ad un prezzo bassissimo soprattutto nei primi mesi (in genere il primo anno, quindi i primi 12 mesi in sostanza).

C’è da dire anche che le offerte comunque nell’ultimo anno sono cambiate e questo è un bene in vista del caro prezzi e dell’inflazione.

Come si evince sempre dall’indagine condotta SOS Tariffe.it, nel 2022 le offerte sono aumentate del 18%.

Questo già è un primo dato da tenere in considerazione perché ci fa comprendere quanto queste siano convenienti, data la mole di persone che le vuole. Tutto ciò nonostante i costi delle offerte siano aumentati del 50%.

Il fatto è questo: per quanto il loro prezzo possa essere aumentato, alla lunga ci consentono di risparmiare sulla tv ed i servizi ad essa connessi (e neanche poco).

Consideriamo che, invece, le promozioni basate solo su Internet sono diminuite del 6%, quindi anche questo dato ci dovrebbe far riflettere sul paragone tra interi pacchetti e singole promozioni.

Quanto risparmiamo in tutto con queste offerte? Anche 125 euro sul primo anno. Che non è affatto una cifra da non considerare.

In sostanza, comprando un pacchetto che comprende sia la tv che internet, potremo risparmiare circa il 21% rispetto ad un anno fa.

Ma come possiamo trovare quelle adatte alle nostre esigenze? In primis, dobbiamo specificare che in genere in estate si trovano le offerte migliori, quindi sarebbe bene decidere entro settembre cosa fare.

Detto ciò per andare sul sicuro dovremmo comparare i vari prezzi offerti sul mercato, anche con l’ausilio di un apposito tool di comparazione, che ci permette di conoscere le promozioni più convenienti con pochi clic.

In ogni caso, possiamo fare degli esempi di pacchetti. Se ami il calcio, esistono offerte Internet più DAZN al prezzo di 29,95 euro al mese (anziché 38,94 euro) per i primi tre mesi.

E ancora, se ami il cinema e le serie TV, potrai abbonarti a Sky e Netflix al prezzo di 19,90€ e mantenere questo prezzo vantaggioso per 18 mesi.

Se vuoi anche qualche consiglio su come risparmiare in bolletta poi, sappi che scollegando questi 3 dispositivi di notte spenderai molto di meno.

In ogni caso insomma, come avrai potuto capire, le offerte ci sono, basta solo cercarle ed il gioco sarà fatto.