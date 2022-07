Scollega questi 3 dispositivi di notte, vedrai quanto risparmi di bolletta

Basta staccare la spina a questi tre elettrodomestici la sera prima di andare a letto per ridurre sensibilmente la bolletta elettrica.

Il caro bollette ha un impatto devastante sulla nostra vita eppure non riusciamo a rinunciare alla comodità della tecnologia. Nelle nostre case sono presenti molti elettrodomestici e sono tutti indispensabili perché ci agevolano sensibilmente ma quel che non sappiamo è che è possibile ridurre le bollette cambiando semplicemente le nostre abitudini.

Ci sono alcuni elettrodomestici che andrebbero scollegati ogni sera, un piccolo accorgimento che fa ottenere un grande risparmio energetico. Li lasciamo solitamente perennemente collegati alla presa elettrica ignari del fatto che consumano anche quando non sono in funzione. Sebbene alcuni elettrodomestici come il frigorifero necessitano di restare perennemente collegati, altri rappresentano un inutile dispendio energetico.

Ecco quali elettrodomestici staccare ogni sera per contrastare il caro bollette

Il costo dell’energia, del gas e del carburante continua a salire drammaticamente. Quando arrivano le bollette grattacapi ed emicranie sono all’ordine del giorno. Sapevi che cambiare le nostre abitudini cambia significativamente l’importo delle nostre bollette? Alcuni dispositivi succhiano più energia di altri e spegnerli di notte ti fa risparmiare molto denaro.

Ecco i 3 dispositivi che devi scollegare prima di andare a dormire

Sfatiamo il mito che i dispositivi collegati alla corrente non consumano elettricità se non sono in funzione, non è così, spegnerli non è sufficiente, bisogna staccare la spina di alimentazione ogni sera se si desidera vedere un risparmio in bolletta.

I dispositivi che andrebbero scollegati sono:

La TV al plasma. Secondo alcuni esperti sarebbe lui l’elettrodomestico a consumare più di tutti mentre è spento.

Un altro dispositivo da non sottovalutare è il computer fisso. Il laptop consuma di meno a patto che non ci si dimentica di scollegare il cavo di alimentazione, vale lo stesso anche per il telefono cellulare e ogni altro dispositivo ricaricabile.

Infine il nemico numero uno delle bollette è il congelatore. Il suo dispendio energetico è piuttosto elevato, inoltre deve restare sempre acceso, 24 ore al giorno. In questo caso l’accorgimento è quello di non tenerlo acceso per pochi prodotti. Cercate di economizzare sfruttando il freezer del frigorifero e scollegando quando possibile il pozzetto.

Altri consigli utili per risparmiare la bolletta energetica:

Sostituite lo scaldabagno elettrico

L’acqua calda è essenziale ma ci sono dispositivi più economici per ottenerla, come la caldaia. Se non vi è disponibilità di sostituire lo scaldabagno, basta non farlo funzionare tutto il tempo. Accendilo al momento del bisogno.

Un occhio di riguardo per le stufette

Le stufette elettriche sono possono aumentare fino al 50% la bolletta con solo un ora di accensione. Anche se sono piccole consumano più di quelli grandi.

Mai sottovalutare la lavastoviglie

Chi più della lavastoviglie ci semplifica la vita? Lavare i piatti a mano ti fa risparmiare sensibilmente energia elettrica. La lavastoviglie consuma mediamente 1.000 watt di energia all’ora e consuma anche quando non è in funzione. Il suo consumo si deve al fatto che il dispositivo deve scaldare l’acqua che utilizza per il lavaggio. Se si desidera risparmiare si potrebbe alternare il lavaggio a mano di tanto in tanto.