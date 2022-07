Beautiful e Una Vita anticipazioni: notte di passione, poi l’amara verità

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che accadrà nei nuovi episodi in onda su Canale 5 dal 17 al 23 luglio 2022. Scopriamolo insieme!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful dagli USA: Eric e Quinn verso l’addio? La verità

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda questa settimana su Canale 5. Nei nuovi episodi di Beautiful Hope e Liam provano ad andare avanti dopo il tradimento, ma nella vita dello Spencer c’è un’ombra che lo perseguita…

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5, la giovane Hope Logan confiderà alla madre che Liam porta ancora dentro il trauma e il peso per averla tradita; allo stesso modo anche Liam confiderà al padre la stessa cosa.

La giovane coppia si trova infatti ad un bivio e per fare andare meglio le cose lo Spencer decide di sorprendere la coniuge con una cena romantica e intima durante la quale si dichiarano amore eterno e lontani dai bambini mandati a casa di Thomas per non disturbare. Dunque fra i due sembra esserci vicinanza, così trascorrono una notte insieme.

Hope e Liam si riavvicinano, ma la paura di una condanna per la morte di Vinny incombe minacciosa sulla vita di Spencer.

Una Vita, anticipazioni: Azulena, guai e insulti in arrivo per lei!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Lolita si prepara alla visita del figlio Moncho, ma il suocero Ramon non condivide il suo entusiasmo perché teme che il nipote gli ricordi troppo il defunto figlio Antonito. Infatti per evitare di essere visto e per il troppo dolore, l’uomo decide di lasciargli un regalo in soffitta senza farsi vedere.

Nel frattempo si svilupperanno nuovi dinamiche fra i nostri cattivoni di Acacias, Genoveva Salmeron rivela a Valeria che in realtà Aurelio non sa dove si trovi Rodrigo. La ragazza, presa dal panico, chiede ad Aurelio di dirle tutta la verità. Ma come si comporterà Aurelio?