Sfere di Nutella calde e cremose nella torta, il segreto sta nel surgelatore

Esiste un trucco davvero speciale che ti consente di creare una torta con delle morbide sfere di cioccolato all’interno. Ecco come fare.

Poter realizzare dolci sempre diversi ed in grado di sorprendere tutti fa sempre piacere. Oltre a donare una certa soddisfazione personale, consente infatti di poter godere di qualcosa di buono da gustare sia nei momenti di relax che quando si ha voglia di trascorrere dei momenti speciali con amici e parenti.

Tra le tante piccole innovazioni che si possono aggiungere ad un dolce, una sempre più apprezzata è quella di inserire al suo interno delle sfere di morbido cioccolato. Ciò, infatti, consente di avere un dolce che una volta tagliato ha un aspetto davvero particolare e che all’assaggio risulta incredibilmente piacevole. Per ottenere tutto ciò, inoltre, non c’è da faticare chissà quanto. Basta infatti usare il surgelatore ed il gioco è fatto!

Come inserire delle sfere di Nutella all’interno della tua torta

Grazie a questo semplicissimo trucco, anche la torta più semplice può diventare davvero speciale, colorandosi e ottenendo un aspetto originale ed in grado di conquistare tutti. Per poterla ottenere basta avere infatti della Nutella (o qualsiasi altra crema spalmabile) e ed uno stampo da cubetti di ghiaccio sferici.

A questo punto basta riempire ogni settore con la nutella e congelare tutto. Quando la torta è finalmente pronta, basterà estrarre lo stampo da freezer, spolverare le sfere di cacao amaro in polvere ed inserirle all’interno dell’impasto della torta.

Una volta cotta in forno, infatti, le sfere si faranno più morbide senza però perdere la loro forma. E ciò donerà al tuo dolce l’aspetto che tanto sognavi e che fino a poco prima ti sembrava addirittura difficile da realizzare.

Questo semplicissimo trucco delle sfere di Nutella nella torta che puoi vedere anche nel video qui sopra, ti consentirà di portare in tavola una torta che sarà in grado di conquistare sia i grandi che i più piccoli e che donerà sempre allegria. La sorpresa che si rivela al taglio è infatti unica ed in grado di conferire al dolce qualcosa di veramente speciale.

Aspetto che si riflette ovviamente anche sul sapore e sull’esperienza di gusto in generale che sarà più piacevole e vellutata che mai. E se sei un’amante dei dolci cremosi, ti consigliamo di non perderti i trucchi per ottenere un budino perfetto. In questo modo le tue preparazioni saranno sempre uniche ed in grado di ottenere in consensi di chiunque le assaggi.