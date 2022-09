Il collo tradisce la tua età? Scopri il trucco per eliminare le grinze, sta spopolando

Vuoi sbarazzarti una volta per tutte di quelle odiose grinze presenti sul collo? Prova questo trucco diventato virale.

Nell’ultimo periodo sta spopolando un video nel quale si sarebbe trovata la soluzione per eliminare le grinze che molte di noi hanno sul proprio collo.

Secondo l’ultima tendenza di TikTok, gli adesivi potrebbero essere la chiave per attenuare le rughe. Conosciuti come cerotti antirughe, si tratta di sottili fogli di silicone molto simili alle maschere per il viso. Questi non fanno altro che levigare le aree in cui si formano le rughe, collo incluso.

Elimina una volta per tutte le rughe del collo

Su TikTok è diventato virale un metodo per l’eliminazione delle rughe del collo e consiste nell’applicazione dei cosiddetti cerotti antirughe. Questi non fanno altro che coprire la pelle per diminuirne la mobilità, nel tentativo di prevenire o migliorare le rughe. Sono spesso realizzati in silicone, si attaccano alla pelle e la mantengono in posizione, in modo che la pelle rimanga tesa.

Sono disponibili in diverse forme e dimensioni per aree specifiche del viso, del collo e del torace. La maggior parte dei cerotti antirughe vengono indossati durante la notte per ottenere i migliori risultati. Ma ci sono effettivamente dei vantaggi dall’utilizzo dei cerotti antirughe? In realtà sì. Infatti, possono contribuire ad attenuare le rughe a breve termine, aiutando la pelle ad apparire più giovane. Anche se alcuni utenti hanno paragonato i risultati ottenuti a quelli del botox, la maggior parte dei dermatologi ha affermato che i risultati sono limitati. Infatti, i cerotti non hanno mai dimostrato benefici a lungo termine nel miglioramento o nella prevenzione delle rughe.

Se stai cercando di creare l’effetto di una pelle più liscia per un evento o desideri semplicemente rinfrescare un po’ il collo, i cerotti antirughe possono aiutarti a ottenere una gratificazione immediata. Molti cerotti antirughe sono a base di silicone, mentre altri contengono principi attivi per la cura della pelle che possono fornire idratazione e dare un aspetto più liscio alla pelle. A differenza delle sostanze iniettabili come il Botox, i cerotti per le rughe possono dare risultati a breve termine senza bisogno di aghi.

Possono essere utilizzati da chiunque, anche se è necessario usare cautela nelle aree soggette ad acne, rosacea e altre infiammazioni cutanee. I dermatologi hanno però sottolineato che i cerotti antirughe con ingredienti attivi potrebbero non essere adatti per chi ha la pelle sensibile. Perciò il consiglio è sempre una buona idea testare qualsiasi nuovo prodotto prima di applicarlo in modo più esteso o di lasciarlo per lunghi periodi di tempo.