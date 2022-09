Victoria De Angelis da infarto: shorts inguinali, pazzesca in total black

Victoria De Angelis non delude le aspettative con i selfie in albergo: shorts inguinale, posa proibita e lo spettacolo è servito.

Il connubio Victoria De Angelis e selfie in albergo funziona ancora. Direttamente dall’Argentina, precisamente da Buenos Aires dove si trova con gli altri Maneskin, conferma di essere la regina dei selfie regalando ai fan una galleria di tre immagini spettacolari in cui sfoggia un look total black, rock, aggressivo e al tempo stesso sensuale che esalta la sua bellezza naturale e la pelle che sta lentamente perdendo l’abbronzatura presa nel corso dei pochi giorni di vacanza che è riuscita a regalarsi tra un impegno e l’altro.

Davanti allo specchio o sdraiata su un letto, in posa in ascensore o in compagnia degli amici, Victoria sa sempre come catalizzare l’attenzione dei fan che non perdono mai l’appuntamento con i selfie della loro beniamina, sempre più leader della band.

Victoria De Angelis infiamma l’Argentina: gambe in primo piano e lo spettacolo è bollente

Tutti pazzi per i Maneskin anche in Argentina, ma soprattutto per Victoria De Angelis che, durante lo show della band, ha ricevuto tantissime manifestazioni d’affetto da parte dei fan che le hanno dimostrato il proprio amore con tanti cartelloni esattamente come accaduto negli Stati Uniti dove aveva fatto impazzire tutti con i suoi look.

La bassista dei Maneskin ha ricambiato, ma in che modo? Pubblicando sul proprio profilo Instagram una serie di foto mozzafiato in cui è seduta per terra, ai piedi del letto della sua camera d’albergo, indossando un outfit che le calza alla perfezione.

Maglia a maniche lunghe con qualche dettaglio trasparente, shorts inguinale che le fasciano perfettamente le curve, occhiali da sole scuri che le coprono gli occhi azzurri di cui sono follemente innamorati i fan e capelli biondi, lisci e che le cadono sulle spalle. Appare così la bassista dei Maneskin nelle ultime foto condivise sui social in cui si mostra da sola, senza gli amici Ethan, Thomas e Damiano dopo il precedente gesto che aveva fatto preoccupare i fan.

Sempre più sulla cresta dell’onda, Victoria non solo sta crescendo artisticamente esattamente come i suoi amici, ma sta diventando sempre più bella come sottolineano i fan che continuano ad adorare la semplicità e la genuinità con cui si rapporta a loro nonostante il successo mondiale.