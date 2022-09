Addio macchie di bruciato sui fornelli, gli chef lo fanno da sempre con la farina

Per dire addio alle macchie di bruciato sui fornelli dovresti provare con la farina: ecco il metodo che utilizzano gli chef.

Quando si tratta di pulire il fornello esistono diversi metodi per procedere. C’è chi si affida ai prodotti chimici, chi preferisce insaponare il fornello con semplice sapone per piatti e poi risciacquarlo e chi invece opta per metodi del tutto naturali.

Esistono infatti vari sistemi per far tornare lucido un fornello a gas e non è detta che bisogna utilizzare necessariamente qualcosa di chimico per farlo. Se dopo aver preparato un bel manicaretto vi ritrovate con il fornello molto sporco ecco come si può procedere.

Si tratta di un trucco che utilizzano anche gli chef e sta nell’impiegare la farina. Vediamo come procedere così da poter dire addio alle macchie di bruciato sui fornelli che sono davvero antiestetiche.

Ecco come togliere le macchie di bruciato dai fornelli

Per chi ancora non è passato al fornello a induzione, molto più veloce da pulire, ma ha ancora un classico fornello a gas può capitare di dover togliere delle fastidiose macchie di bruciato che spesso sono faticose da mandar via.

Pensiamo a quando abbiamo ospiti a cena e ci dilettiamo in cucina tra i fornelli, con il risultato di aver cucinato una squisita cena, ma anche di aver sporcato moltissimo il nostro fornello a gas.

L’olio della frittura, il sugo che cola dal mestolo quando lo assaggiamo, la semplice acqua per la pasta che fuoriesce dalla pentola, e qui trovi il trucco per non farla traboccare.

Sono tante le situazioni in cui il nostro fornello si può sporcare e se non procediamo ad una rapida pulizia il rischio che il cibo si incrosti è dietro l’angolo. Se questo accade poi diventa ancora più complicato eliminare le macchie di bruciato.

Per fortuna esistono diversi metodi per procedere alla pulizia del fornello e qui puoi trovare già un valido consiglio.

Un trucco che però molti non conoscono ma che invece utilizzano anche gli chef da sempre è quello della farina. Ebbene sì, non il solito aceto o bicarbonato che sono pur sempre un ottimo sistema di pulizia.

Ma della farina gialla, per intenderci quella che si utilizza per preparare la polenta. Essa è perfetta in quanto detiene delle proprietà detergenti delle quali non tutti sono a conoscenza. Per utilizzarla basta mescolare in una ciotola la farina gialla con l’acqua in maniera da ottenere una pastella.

A questo punto si applica sul piano cottura il composto e si spalma poi con un cucchiaio, si lascia agire per 10-15 minuti, quindi si risciacqua con una spugna umida e poi si asciuga tutto con un panno morbido.

La farina gialla è un’ottima soluzione per assorbire l’unto ma anche per grattare via le incrostazioni tipiche delle macchie di cibo bruciato.

Un metodo del tutto naturale per far tornare il fornello a spendere e che utilizzano anche gli chef, ma non solo. Anziché utilizzare prodotti chimici che possono a volte risultare anche troppo aggressivi sulle superfici questo sistema ci farà stare tranquille e in più ci permetterà di risparmiare anche diversi soldi.