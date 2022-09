Alessandro Cecchi Paone ha visto la sua vita stravolgersi dopo che alcune foto rubate che lo hanno ritratto a brodo di uno yacht con un ragazzo giovanissimo di 38 anni meno di lui. E la sua vita è stata distrutta. Ecco le sue parole.

Il noto divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone è di recente finito nell’occhio nel ciclone dopo che il settimanale Chi ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono su uno yacht teneramente abbracciato alla sua nuova fiamma, il giovane Simone Antolini, di 23 anni. Ecco come ha reagito il conduttore alle critiche degli omofobi.

Dopo la pubblicazione di alcune foto che lo ritraevano mentre si scambiava effusioni con il giovane 23enne Simone Antolini, Cecchi Paone ha volto difendersi dagli attacchi degli haters e degli omofobi. Moltissime, infatti, sono state le critiche mosse a lui e al compagno, che hanno profondamente scosso e spaventato il ragazzo. Ecco cosa ha dichiarato nello specifico il noto volto della tv.

Cecchi Paone bersagliato dalle critiche dopo la foto con il fidanzato: la sua vita stravolta

La vita di Cecchi Paone (che ha di recente fatto un’affermazione molto discussa), noto divulgatore scientifico, non è più la stessa dopo che Chi ha reso pubblica la sua relazione con il giovane Simone Antolini.

Subito dopo la pubblicazione di una serie di foto che lo ritraevano abbracciato teneramente ad Antolini, il noto giornalista e il ragazzo hanno dovuto far fronte a una serie di critiche e insulti di cattivo gusto che hanno profondamente scosso soprattutto Simone. “Per me, è stato il finimondo” ha asserito Simone, che in quel momento non aveva ancora nemmeno informato la sua famiglia della sua omosessualità.

“Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro”, ha continuato il giovane, che ha anche dichiarato di temere che la gente pensi “che sia diventato omosessuale per diventare famoso”. “Ci sono state speculazioni assurde. Sono stato dipinto in un modo che non merito”.

Anche la vita di Cecchi Paone ora non è più la stessa. “Io ero nella mia barca in mezzo al mare inseguito da un drone. La mia barca non è “in pubblico””, ha sbottato il conduttore (che ha spiegato di recente anche perché occorre pagare il canone Rai). “Sono anche disposto a trattare una posizione di reciproca comprensione, non provoco se mi trovo di fronte a persone che hanno problemi di formazione politica o religiosa, ma non posso essere costretto a nascondermi in cabina sulla mia barca. Stavamo solo baciandoci“.