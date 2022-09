Giulia De Lellis diva a Venezia, il web la consacra: “Semplice ed elegante”

Giulia De Lellis semplicemente divana al Festival di Venezia 2022 dove incanta tutti con il look. Il web la incorona: “Semplice ed elegante”.

Giulia De Lellis non sbaglia un colpo e non delude le aspettative dei fan arrivando alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 in tutto il suo splendore. Per sbarcare a Venezia, l’influencer ha scelto un vestito semplice, ma molto elegante e che rendeva giustizia alla sua bellezza completando il tutto con delle scarpe dal tacco basso.

Raffinata e a proprio agio davanti all’obiettivo dei fotografi, la De Lellis ha strappato gli applausi non solo dei fan che la aspettavano sul red Carpet, ma anche dei fan che, sui social, l’hanno incoronata ancora una volta definendola “semplice ed elegante”.

Giulia De Lellis conquista tutti a Venezia: i complimenti più belli dalle donne

Abito nero midi in seta di Alessandra Rich, con maniche a sbuffo e piccoli ricami rosa fioriti, scollatura a balconcino, scollatura a balconcino con un fiocco che esalta il decolletè per Giulia De Lellis che, nella sua totale semplicità, ha totalmente incantato tutti a Venezia.

Il look dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi è una delle influencer più amate e seguite in Italia ha conquistato tutti al punto che, sotto il post che le ha dedicato la pagina Instagram Whoopsee sono arrivate tantissimi complimenti, tutti da parte delle donne, per la classe, l’eleganza, la raffinatezza e la semplicità. Già negli anni scorsi Giulia aveva convinto tutti con i suoi outfit a Venezia e quest’anno ha confermato il suo stile sempre impeccabile.

Prima dell’arrivo della De Lellis, a strappare applausi sul red carpet di Venezia erano state Francesca Chillemi con dei dettagli brillanti nel look ed Elodie che, per il suo debutto di attrice, ha incantato con un look elegantissimo firmato Valentino.

Oggi, invece, è toccato alla bellissima Giulia che, sempre più sulla cresta dell’onda come influencer, ha convinto fan e addetti ai lavori. Per lei, dunque, è un momento magico non solo lavorativamente parlando, ma anche sentimentalmente. La sua bellissima storia d’amore con Carlo Beretta, infatti, procede a gonfie vele.