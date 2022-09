La regina Elisabetta verte in gravi condizioni

Situazione allarmante per la Regina Elisabetta, che al momento viene seguita costantemente dai suoi medici di fiducia.

La notizia è arrivata poco fa direttamente da Buckingham Palace, che ha appena pubblicato un comunicato riguardante la salute della sovrana.

La Regina Elisabetta ha compiuto 96 anni il 21 aprile ma sembrava che le sue condizioni fossero stabili e invece la situazione sembra che si stia aggravando. Non sappiamo ancora molto, ma questo è quanto stato comunicato da Palazzo: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto controllo medico”.

La Regina Elisabetta sotto osservazione

I medici sono preoccupati per la salute della Regina Elisabetta II e hanno consigliato di tenerla sotto controllo medico. Questo è quanto è trapelato da Buckingham Palace, che ha appena pubblicato un comunicato.

I familiari più stretti sono stati informati e si stanno recando al Castello di Balmoral, la residenza reale della regina in Scozia. Una notizia che sicuramente i sudditi non avrebbero mai immaginato di sentire. Sapevamo che la salute della monarca non era ottimale quando due giorni fa ha deciso di ricevere la nuova primo ministro nella sua residenza in Scozia piuttosto che far ritorno a Londra. Si tratta infatti della prima volta che un neo primo ministro non viene ricevuto a Buckingham Palace. Vi terremo aggiornati appena riceveremo ulteriori aggiornamenti.