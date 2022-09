Anticipazioni Beautiful: la verità sull’uscita di scena di Quinn

Anticipazioni Beautiful. Tutta la verità sull’addio di Quinn Fuller Forrester (Rena Sofer) alla soap. Ecco perché è andata via!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia dal 28 agosto al 2 settembre 2022!

Beautiful anticipazioni dagli USA: Rena Sofer parla dell’addio

Nuove anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful. Finalmente è stato rivelato il motivo per cui Rena Sofer l’attrice che presta il volto a Quinn Fuller ha dato il suo addio (per sempre) alla soap opera americana.

Nelle puntate americane della soap più longeva, Beautiful, Quinn Fuller ha già annunciato il suo addio, avvenuto sullo schermo il 29 agosto. Mentre in Italia dovremmo aspettare un anno prima di vedere le sorti che toccheranno alla moglie di Eric Forrester.

Infatti, come vi avevamo anticipato, in articoli precedenti, la collaborazione decennale fra Rena e Beautiful si è dissolta con un retrogusto amaro. Questo perché il suo personaggio è stato messo più in secondo piano rispetto alle dinamiche del passato. Eppure, molti di voi si staranno chiedendo che sorti sono toccate a Quinn.

Secondo le anticipazioni, le ultime puntate di Quinn non sarebbero dovute essere le ultime in quanto la produzione si aspettava un rinnovo da parte dell’attrice. Per tale ragione, le ultime scene sono delle semplici scene di amore. Quinn è infatti impegnata a vivere il suo amore per Carter Walton alla luce del sole. Soprattutto perché Eric (da cui sta divorziando) ha ritrovato la sua passione e l’amore per la sua ex moglie, Donna Logan.

Dunque si presuppone che Quinn sarà un personaggio che scomparirà dal nulla senza mai più vederla in scena, un po’ come è successo a molti altri prima di lei. Quanto al destino di Carter, l’uomo sembra essere una presenza importante per gli showrunner che vorranno dargli sempre più spessore. Se la matematica non è un’opinione allora con ogni probabilità i due teneri innamorati si lasceranno offscreen.