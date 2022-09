Beautiful, Una Vita: guai in vista, anche lui rischia il carcere

Anticipazioni Beautiful, Una Vita: tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 4 al 10 settembre 2022!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà nei nuovi episodi

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dal 4 al 10 settembre!

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 troveremo una soluzione all’intrigata situazione in cui si trova Thomas. Il giovane Forrester è stato messo in galera dall’avvocato degli Spencer.

Grazie all’astuzia e alla perseveranza di Hope, Thomas riesce ad uscire dalla gabbia e insieme vanno nella centrale di polizia per rivelare l’accaduto. Tutto avverrà, con un grande segno del destino, proprio quando Liam sta per essere trasportato via e trasferito in un carcere di massina sicurezza. Alla centrale, Hope e Thomas cercheranno di convincere il poliziotto Baker dell’innocenza dello Spencer e racconteranno la verità della storia. Ma l’uomo è irremovibile ed ormai intenzionato a condurre Liam in quel carcere.

Per fortuna il video in possesso di Thomas è ancora nel suo cellulare e il ragazzo riesce a mostrarlo ai poliziotti, che a questo punto, sono costretti a rilasciare Bill e Liam.

Nel frattempo nel fronte Eric Forrester è ancora una fiamma accesa la notizia del tradimento della moglie Quinn con l’avvocato Carter. Mentre la donna si troverà impegnata a lasciare velocemente casa Forrester dall’altro Eric, Brooke e Ridge non riusciranno a darsi pace per la scoperta del tradimento. Ironia della sorte: Eric incaricherà Carter Walton in quanto suo avvocato, di occuparsi del divorzio dalla Fuller!

Una Vita, anticipazioni:

tutto quello che succederà nei nuovi episodi

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti. Ecco cosa succederà negli episodi in onda questa settimana su Canale 5!

Lolita è sempre più sospettosa nei confronti del suocero, ma Ramon cerca in tutti i modi di rassicurarla promettendole che non farà mai nulla per danneggiarla. Eppure, allo stesso tempo raggiungerà il suo “socio” Fidel in uno scantinato buio e in cui è rinchiuso un nuovo incappucciato. Di chi si tratta? Non servirà molto per capirlo.

L’uomo arrestato da Fidel è Leonardo, il responsabile dell’attentato anarchico che ha messo fine alla vita di Carmen ed Antonito. Ramon verrà infatti spinto dall’indole di vendetta. Leonardo, recluso, si rifiuterà di vuotare il sacco e la polizia non esiterà ad usare le maniere forti.

Nello stesso tempo, Aurelio Quesada ha compiuto un’altra azione delle sue: ha sequestrato Rodrigo, il marito di Valeria nonché chimico. Il messicano vuole infatti impossessarsi della sua formula per creare il gas tossico e tenta in ogni modo (con le buone ma soprattutto con le cattive) di carpire informazioni preziose all’uomo. Niente da fare! Nonostante le tortura Rodrigo non sarà per nulla disposto a rivelarne il segreto.

Sul fronte privato, Aurelio passerà dei momenti di estrema tensioni. Genoveva è infatti incinta, ma non vorrà in alcun modo portare a termine la gravidanza e consulterà il medico Ignacio per abortire. Aurelio farà di tutto per evitare che questo avvenga. Il Quesada è convinto che sia arrivato il momento di avere un erede per la sua attività.