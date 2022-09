WhatsApp, ora puoi colorare il testo, ecco come si fa

Vuoi stupire i tuoi contatti in rubrica? Invia loro del testo colorato con i messaggi di WhatsApp.

Esiste un modo per abilitare la colorazione del carattere nelle chat di WhatsApp. Rendere le conversazioni colorate non è mai stato così semplice.

Basta poco per abilitare la funzione del colore dei caratteri di WhatsApp e rallegrare le vostre conversazioni inviando del testo a colori. Se vuoi stupire i tuoi amici ti spieghiamo come colorare il test e tanto altro.

WhatsApp il modo semplice per inviare testo colorato nelle conversazioni

Per poter accedere a questa funzione bisogna semplicemente scaricare scaricare l’app Stylish Text. Apri l’app, digita il testo e scegli il font ed il colore che preferisci dopo di che l’app ti chiederà di condividere il testo su WhatsApp e il gioco è fatto. Troverai l’app più idonea in base alla tua tipologia di telefono quindi smartphone, Android o IOS.

Come vedi è facilissimo. Stylish Text è molto intuitivo e creativo e puoi inviare testi molto personalizzati e del colore desiderato. Se non vuoi scaricare questa app allora potrai sbizzarrirti con font e colori solo modificando la tua barra di stato. Aprendo l’app di WhatsApp e cliccando sulla barra stato si apre una finestra dove potrai scrivere nel colore e nel formato che desideri. Nella stessa sezione puoi anche cambiare lo sfondo dello stato.

Se invece vuoi cambiare lo sfondo della chat di conversazione, dovrai aprire le impostazioni dell’app, cliccare su chat, poi su sfondo e scegliere quello desiderato. WhatsApp ti offre la possibilità di scegliere tra diversi sfondi preimpostati che trovi tutti in galleria.

L’app di messaggistica più in voga del momento ti offre anche la possibilità di modificare la luminosità dello schermo.

Le novità non finiscono qui, su WhatsApp puoi scrivere anche messaggi in grassetto, corsivo, e perfino barrare il testo.

Se vuoi utilizzare questi comandi specifici ad esempio il grassetto devi semplicemente digitare un asterisco prima e dopo la parola desiderata, provare per credere. Lo stesso vale per il corsivo, se vuoi scrivere qualcosa in corsivo o devi semplicemente digitare “_” prima e dopo la parola o la frase che vuoi scrivere in corsivo.

infine se desideri invece barrare il tuo testo usa il carattere speciale ( ~ ). Vedrai quanto si stupiranno i tuoi contatti quando userai questi trucchetti nelle tue conversazioni.