Victoria De Angelis, ritorno con sorpresa: canotta bianca svela tutto

Victoria De Angelis torna a Roma dopo l’avventura a New York per gli MTV Video Music Awards 2022. La canotta bianca svela tutto.

Victoria De Angelis, dopo aver vinto, con i Maneskin, il premio per il miglior video alternativo agli MTV Video Music Awards 2022 con il videoclip del brano “I wanna be your slave”, è tornata a Roma per riposarsi in vista dei nuovi impegni che porteranno i Maneskin in Brasile e in Argentina.

Ad annunciare il suo ritorno in Italia è stata la stessa bassista dei Maneskin pubblicando una foto tra le storie del suo profilo Instagram in cui si mostra con un look casual e senza trucco.

Victoria De Angelis: viso acqua e sapone e una canotta bianca che fa sognare

Via il trucco, gli outfit sensuali e super rock per Victoria De Angelis che, per affrontare il viaggio di ritorno in Italia dopo essere stata prima in Giappone e poi negli Stati Uniti, sceglie un look casual e totalmente comodo. A svelarlo è lei stessa che, nell’unica foto condivisa tra le storie di Instagram, non nasconde l’evidente stanchezza.

Il viso, totalmente acqua e sapone, svela i segni del fuso orario e della stanchezza frutto di un anno intenso che l’ha portata, insieme a Damiano David con cui si è concessa una passeggiata per le strade di New York, Ethan Torchio e Thomas Raggi, in giro per il mondo.

Un selfie semplice, scattato dopo essere atterrata a Roma e che è piaciuto ai milioni di fan della bassista dei Maneskin che riesce a stupire sempre tutti sia quando si mostra in versione rockstar sfoggiando diversi outfit sia quando si mostra in tutta la sua semplicità.

Dopo aver annunciato il ritorno a Roma con una canotta bianca che esalta le sue forme, Victoria si è allontanata dai social. Starà trascorrendo i giorni di pausa con la sorella Veronica e gli amici di sempre? Nel frattempo, i fan monitorano il suo profilo, ma anche quelli di Damiano, Ethan e Thomas in attesa di importanti novità. Durante un’intervista rilasciata a Mtv, infatti, i Maneskin hanno svelato di aver già diverse nuove canzoni annunciando che il nuovo album potrebbe essere pubblicato prima del previsto.