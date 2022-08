Noemi, colazione vista mare e spettacolo mozzafiato: il bikini è bollente

Noemi incantevole: la cantante regala una colazione vista mare e in bikini è assolutamente spettacolare. La foto fa impazzire tutti.

Sempre più bella e sempre più in splendida forma, Noemi regala le ultime foto in bikini in quella che è stata un’estate decisamente bollente per le temperature e manda in tilt il web che esalta la bellezza della cantante dai capelli rossi che, dopo essersi fatta conoscere con X Factor, è diventata una delle artiste italiane più amate e apprezzate da pubblico e addetti ai lavori.

Con un bikini azzurro, Noemi ha inaugurato nel migliore dei modi la nuova settimana regalando un momento dolce e bollente ai fan che apprezzano sempre di più le foto in cui si mostra in tutto il suo splendore.

Noemi spettacolare in bikini: bellezza straordinaria per lei

Oltre a sfoggiare sempre il suo sorriso incantevole, Noemi sfoggia anche la sua bellezza mozzafiato e totalmente al naturale. Nessun ritocco per la cantante che ha cambiato la propria immagine seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e allenandosi regolarmente con un personal trainer che le ha permesso di ritrovare la sua forma perfetta. Con un fisico snello e longilineo, Noemi ama indossare abito comodi che, tuttavia, esaltano la sua fisicità.

Approfittando dell’estate e delle temperature ancora calde, Veronica Scopelliti, questo il vero nome della cantante, ha regalato ai fan una foto in cui indossa un bikini azzurro con cui ha lasciato letteralmente senza parole i suoi ammiratori.

Con un viso acqua e sapone, i capelli sciolti e spettinati, occhiali e un bikini azzurro che esalta le sue forme, la cantante incanta tutti i suoi ammiratori che la ricordano con affetto anche all’inizio della sua carriera musicale.

Sempre bellissima, la cantante si sta godendo gli ultimi giorni d’estate che, per lei, non ha riservato amare sorprese. Nel corso di una stazione che ha portato molte coppie a dirsi addio, Noemi si gode l’amore con il marito Gabriele Greco con cui condivide non solo la vita di coppia, ma anche quella lavorativa. Gabriele, infatti, è un bassista, contrabbassista, pianista, tastierista e insegnante di musica italiano e fa parte della sua band.