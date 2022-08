Un po’ terra e un po’ mare, portiamo tutti a tavola con un pranzo delizioso

Crostatine agli asparagi, tagliolini con vongole e limone, zucchine ripiene alla ligure: un menù della domenica completo con terra e mare



Non serve andare a cercare tanti prodotti ricercati per preparare un sano pranzo della domenica.

Ci basta saper scegliere quello che arriva dalla nostra terra e dai nostri mari. Un mix di sapori che a tavola funziona sempre.

Menù della domenica tra terra e mare

Crostatine agli asparagi

Belle da vedere, buonissime da mangiare, le crostatine agli sparagi sono anche facili da preparare. Il primo lavoro è quelli di preparare la pasta brisée (se siamo di corsa va bene anche quella già confezionata).

Ci servono farina 00, burro, acqua fredda e un cucchiaino di sale. Mescoliamo tutto insieme fino ad ottenere è un composto granuloso, aggiungiamo l’acqua e formiamo una palla da conservare in frigorifero fino a quando prepareremo le crostatine.

Per il ripieno invece asparagi, uova, panna fresca e latte ma anche maggiorana. Dopo aver lessato gli asparagi senza rovinarli, scoliamoli e tritiamoli finemente. Poi sbattiamo le uova insieme alla panna, insaporiamo e uniamo gli asparagi.

Ora arriva la parte più bella: ricaviamo quattro dischi di pasta, versiamo in ognuno in ripieno e mettiamoli a cuocere in forno. Queste crostatine salate sono buone tiepide o a temperatura ambiente.

Tagliolini con vongole e limone

Se per l’antipasto abbiano scelto la terra, il primo piatto è di mare. Tagliolini freschi e fatti in casa (ma anche in questo caso possiamo usare anche quelli già pronti) che sono facili da preparare con 1 uovo ogni 100 grammi di farina e voi spieghiamo come fare.

Quando i tagliolini sono pronti, possiamo passare al condimento.

Dobbiamo spurgare le vongole in una bacinella con un po’ di sale grosso e poi farle aprire in una padella. Buttiamo via quelle che non si aprono e poi filtriamo il liquido che ci servirà per il condimento. Un comdimento veloce, perché il sapore è già tutto nel piatto.

Zucchine ripiene alla ligure

Chiudiamo il nostro pranzo della domenica con le verdure ripiene che in estate sono sempre una ricetta vincente. Le zucchine ripiene alla ligure hanno varie versioni, ma questa è una delle più golose e più semplici da preparare.

Ci servono zucchine e patate, poi fuori di zucca e parmigiano, uova e aglio, erbe aromatiche e olio d’oliva. Le patate devono essere bollite, le zucchine appena scottate. Poi prepariamo il ripieno con uova, erbe, parmigiano e patate, quindi riempiamo le barchette di zucchine. Un filo d’olio e via in forno per una cottura veloce. Piatto semplice, ma di impatto.

buon appetito