Andrea Delogu ‘in cerca’ su i social: scoppia la polemica sul web

Andrea Delogu spopola, la conduttrice è sempre più amata, ma ci sono inedite news. L’ultimo evento che la riguarda innesca una bufera senza precedenti.

Essere un personaggio del mondo dello spettacolo non è facile, soprattutto quando ci si espone. La conduttrice che al momento è su tutti i giornali e di cui si continua a chiacchierare è proprio Andrea Delogu. Appunto, non si può minimamente immaginare di non creare del caos mediatico o del trambusto con gesti ed azioni come gli ultimi. Questi hanno decisamente stravolto tutto.

Conduttrice televisiva e radiofonica con del talento anche nel mondo della recitazione: Andrea Delogu è una rivelazione nell’ambiente dello spettacolo. Così, qualsiasi news sul suo conto finisce per essere di una certa entità, specialmente quando saltano fuori dettagli personali.

La conduttrice si lascia andare ad una confessione scottante, nella quale emergono delle informazioni che mai prima erano trapelate.

Così, tra una notizia e l’altra, non possiamo non condividere quella che ha destabilizzato il web e creato un vero e proprio caso.

Andrea Delogu si lascia andare a dichiarazione scottante!

La conduttrice è saltata subito all’occhio per il suo stile inconfondibile. Ironica e diretta, riesce a travolgere gli spettatori con un modo di fare unico, e con una preparazione che le rende giustizia. Professionista dell’intrattenimento sa come essere tagliente e d’impatto, soprattutto non è un tipo che le manda a dire. Proprio come la news del giorno.

Twitter è il social scelto dalla conduttrice per lanciare il messaggio che ha scaturito una polemica non indifferente. Si tratta di una contestazione che riguarda il suo status sociale, cioè quello di conduttrice ed esperta dell’intrattenimento, più comunemente chiamata vip.

Si è soliti etichettare questi personaggi. Qualsiasi siano i loro gesti possono finire alla gogna mediatica. Quello del giorno ne è l’esempio lampante. Che si tratti di incomprensioni o di qualcosa di concreto, oggi il suo obiettivo è quello di sfatare il mito sulle persone famose.

La diceria più comune è proprio quella che essendo famosi, allora si è rinchiusi entro una limitata cerchia sociale. Per cui è una vera assurdità il gesto fatto sotto gli occhi di tutti, cioè la possibilità di chiedere “un compagno di giochi di scacchi” tramite un social media.

Se non fosse stata famosa nessuno si sarebbe posto il problema, ma siccome lo è perché nell’ultimo anno ha acquisito una notevole notorietà, di conseguenza viene criticata. Così, non leva l’occasione per affermare quanto sia incredibile la presenza di pregiudizi che verte attorno i famosi.

Con il suo Tweet vuole ribadire che non è detto che essendo dei vip allora ci si deve chiudere nella propria setta, senza dover avere a che fare con il mondo intero. Che sia una donna famosa dalla quale molti prendono ispirazione non è un mistero. L’ultimo outfit sfoggiato per l’estate è stato apprezzato da molti.

Ma al di là del fatto di poter essere un’icona di stile, è sempre un essere umano che può lecitamente chiedere di giocare a scacchi senza sentirsi un’aliena.