Michelle Hunziker svela i suoi figli segreti: “chi sarà il padre?”

La situazione sta decisamente sfuggendo di mano alla conduttrice svizzera più amata di sempre: Michelle Hunziker mostra i suoi figli segreti!

Sono tutti alla ricerca del fatidico padre dei figli segreti di Michelle Hunziker, la storia sta prendendo una piega totalmente inedita ed inaspettata. La showgirl è al centro del gossip, la ragione del chiacchiericcio è data soprattutto dagli ultimi “insuccessi sentimentali”, news che l’hanno portata a stravolgere tutto. Infatti, è proprio con gli ultimi gesti che ha lasciato senza parole i fan che la seguono da sempre.

Negli ultimi tempi la beniamina svizzera è al centro delle discussioni riguardanti la sfera sentimentale e relazionale. Le recenti vicende che la riguardano mettono in evidenza una donna che sta vivendo delle grosse evoluzioni nella propria vita, e alcune di queste l’hanno cambiata nel profondo.

Così tanto che l’ultimo gesto compiuto dalla stessa mostra una versione della donna totalmente inaspettata. Nessuno si sarebbe mai immaginato una svolta del genere, perché tutto è stato rivoluzionato in pochissimo tempo.

Michelle Hunziker rivela tutta la verità: gesto choc

Si può ricominciare tutto in quattro e quattr’otto? E’ quello che sta facendo Michelle Hunziker! Dalla separazione con Tomaso Trussardi, all’inizio della love story con Giovanni Angiolini, ne sono cambiate di cose nella sua vita. Nonostante tutto, lei non perde occasione per essere sé stessa. La donna forte che tutti hanno imparato a conoscere. Ecco la dimostrazione di come riesce ad essere uno spasso con i suoi fan.

Appena si pensa a Michelle Hunziker non si può fare a meno di pensare ad una donna simpaticissima, ma soprattutto molto autoironica. Non perde occasione per scherzare sopra eventi che le accadono. Quale miglior occasione dell’avventura vissuta a Disneyland Paris, proprio come testimonia lo scatto qui sopra condiviso?

Si trova nel famoso parco di divertimenti in compagnia di altri adulti e dei bambini su cui scherza sulla possibilità di essere “suoi figli segreti.” Ovviamente, lei sta come sempre al gioco, anzi a volte come in questo caso, è lei stessa che riesce a strappare una risata.

Al momento, la showgirl sta vivendo un momento difficile. La rottura della relazione con Tomaso Trussardi e i 10 anni di matrimonio, sono stati una bella batosta. Subito dopo la donna era stata avvistata in compagnia del sopra citato chirurgo ed ex gieffino del Grande Fratello Nip, cioè la versione not important people.

Secondo fonti certe, Michelle è rimasta ancora a bocca a asciutta perché anche questa relazione non è andata a buon fine. Così, per non dare adito alle critiche degli haters, si lascia andare a dei momenti di allegria in compagnia dei suoi presunti “figli segreti”, chissà chi sarà il padre, e chi nella ricerca ha trovato qualche soluzione!