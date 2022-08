Michelle Hunziker a bocca asciutta, dopo Trussardi la storia si ripete: è tutto finito

Michelle Hunziker è restata ancora una volta a bocca asciutta. Dopo la fine della storia con Eros e Trussardi, la storia si è ripetuta.

Michelle Hunziker qualche mese fa ha sconvolto i suoi fedeli sostenitori rivelando loro che il matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi è giunto al capolinea dopo numerosi anni di amore. La storia sembrava ripetersi ancora una volta dall’addio ad Eros Ramazzotti ma la conduttrice di Striscia La Notizia sembrava aver trovato il sorriso al fianco del medico Giovanni Angiolini, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato diverse edizioni fa al Grande Fratello Nip.

Il tutto però sembrerebbe essere stato soltanto un flirt estivo e poco di più, nonostante lo avesse presentato a sua figlia Aurora, in quanto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha annunciato la fine di questa relazione.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati e il conduttore del Grande Fratello Vip ha svelato anche le presunte motivazioni che avrebbero spinto i due a troncare il tutto.

Giovanni Angiolini, tutto finito con Michelle Hunziker: l’annuncio bomba di Signorini

La storia d’amore tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker, che fino a pochi giorni fa erano stati beccati così insieme, sarebbe giunta al capolinea.

A dare l’annuncio, considerando che ufficialmente i due non hanno mai confermato il loro rapporto, è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha rivelato in anteprima non solo che avrebbero scelto di dirsi addio ma anche i presunti motivi per cui lo avrebbero fatto. Se in questo momento state pensando a tradimenti e continue discussioni, beh vi sbagliate di grosso.

Michelle e Angiolini hanno semplicemente scelto di dirsi addio senza alcun motivo in particolare. Probabilmente i due hanno convenuto che era meglio dividere le loro strade, senza alcun rancore o qualcosa del genere. Dopo di tutto è legittimo da parte della conduttrice di Striscia La Notizia la volontà di non buttarsi a capofitto in una nuova relazione dopo la delusione con Trussardi, da cui matrimonio sono nate due bellissime figlie.

Michelle Hunziker è di nuovo single ed è pronta più che mai a concentrarsi sul suo ritorno in tv.