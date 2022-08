Trucco viso con un solo prodotto (liquido): Clio ci spiega come fare!

Realizzare il trucco viso con un solo prodotto è il sogno di ogni donna alle prese con poco tempo e tanto da fare: la soluzione di Clio Make Up è semplice e geniale.

Quando si crea un trucco completo full face uno dei problemi di base è che dobbiamo portare con noi molti cosmetici, alcuni dei quali in polvere come blush e ombretto.

Purtroppo però quando questi prodotti vengono trasportati da un luogo all’altro o quando vengono usati di fretta possono cadere e le pasticche di polveri compattate possono spaccarsi.

Per questo motivo in viaggio e quando andiamo di fretta sarebbe molto meglio usare prodotti liquidi, in crema o in stick come i classici rossetti.

Il motivo è che i prodotti in questo tipo di packaging resistono molto meglio agli urti. Per velocizzare ulteriormente il processo di maquillage e ridurre il peso del beauty si dovrebbe però utilizzare meno prodotti possibili.

Fortunatamente è possibile creare un look completo partendo da un unico prodotto, a patto di scegliere in maniera attenta il suo colore e la sua consistenza.

Il segreto di Clio Make Up per un trucco con un solo prodotto

Il trucco monocromatico è quello che si basa sull’utilizzo di un solo colore per il trucco di occhi, labbra e guance. Nella maggior parte dei casi per realizzare questo make up si utilizzano prodotti diversi ma dello stesso colore.

Si tratta quasi sempre di un rossetto, un ombretto e un blush coordinati, che possono essere stati semplicemente acquistati insieme o che vengono faticosamente collezionati paragonando il colore di prodotti di vari brand.

Il segreto del successo di questo make up sta nello scegliere sempre un colore perfettamente armocromatico con il nostro viso nonché adatto alla stagione e infine adatto al momento della giornata.

Per la primavera/estate e il giorno si punta sui toni del rosa, pesca o beige

Per l’autunno / inverno e la sera si punta sui toni del marrone, viola o prugna.

In ogni caso, è possibile realizzare un trucco monocromatico utilizzando un solo prodotto, cioè un rossetto.

Può trattarsi di un rossetto liquido o in stick, dal finish opaco o lucido. L’importante è non utilizzare prodotti a lunga o lunghissima tenuta come per esempio le tinte labbra.

Il motivo è che per ottenere un effetto delicato e armonico sarà necessario sfumare bene il prodotto dopo averlo applicato in zone differenti.

Un prodotto a lunga tenuta, formulato appositamente per rimanere esattamente dove viene posizionato, senza sbavare o sbiadire, non può essere sfumato. Il risultato sarà sempre deludente e “a chiazze”.

I prodotti ideali sono i rossetti cremosi in stick, che possono essere applicati direttamente sulla pelle utilizzando l’applicatore e si sfumano facilmente anche con le dita.

Perfetti anche i rossetti cremosi un po’ glitter che sono stati tanto di moda nell’ultimo periodo. Il trucco occhi sarà shimmer e sulle guance il rossetto svolgerà anche la funzione di illuminante.

Se si utilizza il rossetto direttamente sulla pelle già truccata con il correttore sarà sempre bene applicare il rossetto prima sugli occhi, poi sulle guance e solo alla fine sulla bocca.

Il make up ideale da realizzare sulle guance con il rossetto è sicuramente il blush a pommette: qui ti spieghiamo cos’è e a chi sta bene.

Tra l’applicazione sulle guance e quella sulla bocca sarà necessario effettuare un passaggio di pulizia con cui si elimineranno le tracce di fondotinta e altri prodotti per la base dalla punta del rossetto.

Se non si facesse questo passaggio, il colore del rossetto sulla bocca apparirebbe più spento, sicuramente non intenso e brillante come dovrebbe.

Clio Make Up ci ha mostrato però che anche i rossetti liquidi possono essere utilizzati con ottimi risultati. In questo caso però è consigliabile utilizzare un pennello da sfumatura per applicare in maniera omogenea il prodotto sulle palpebre e sugli zigomi.

Naturalmente è possibile mescolare i colori di prodotti simili per ottenere sfumature inedite, ma per un trucco monocromatico degno di questo nome ci si dovrebbe limitare a un colore solo, alla lettera!