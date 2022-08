La rivelazione bomba di Brooklyn Beckham: la moglie scioccata

La confessione di Brooklyn Beckham ha spiazzato non solo i fan, ma soprattutto sua moglie, la modella Nicola Peltz.

Poco fa è uscita una dichiarazione fatta da Brooklyn Beckham che ha fatto il giro del web. Per non parlare della reazione di sua moglie, Nicola Peltz, con la quale è sposato da diversi mesi. I due sono convolati a nozze il 9 aprile 2022 con una cerimonia pomposa e glamour. Ma del resto dal figlio di David e Victoria Beckham non ci si aspettava nulla di meno.

Inoltre, la sua dolce metà non è una ragazza qualunque: è la figlia della ex modella Claudia Heffner e dell’imprenditore miliardario Nelson Peltz. Proprio per questo motivo la cerimonia è stata a dir poco memorabile. Il ricevimento si è tenuto a Palm Beach, nello stato della Florida, in una delle tante tenute della famiglia della sposa. E circondati da parenti e amici i due hanno pronunciato il fatidico sì. Ma ora che sono passati diversi mesi dal grande giorno, Brooklyn ha avanzato alla mogliettina una proposta alquanto particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La dichiarazione di Brooklyn Beckham

Non c’è nulla da fare, la coppia dell’anno si ama alla follia, ma del resto da due novelli sposi non ci si può aspettare altro. Non è un segreto che Brooklyn abbia sempre avuto il sogno di diventare papà giovane. Nonostante i suo i 23 anni il ragazzo ha le idee molto chiare. Infatti, ha rivelato di volere 10 figli. Una richiesta che probabilmente ha spiazzato Nicola Peltz, ma visto che entrambi provengono da una famiglia numerosa, non ci sorprenderemmo se un giorno decidessero di avvicinarsi a quel numero.

Il neo sposo ha infatti ammesso di non vedere l’ora di mettere su famiglia e spera che la coppia sia in grado di crescere tanti bambini insieme quando decideranno di diventare genitori:“Ho sempre voluto essere un giovane papà e mi piacerebbe avere presto una famiglia, ma quando mia moglie sarà pronta. Potrei averne 10, ma il suo corpo… è una sua decisione”. La coppia, come accennato in precedenza, si è sposata ad aprile dopo due anni di relazione. L’ex fotografo ha recentemente rivelato che sarebbe disposto ad adottare per realizzare il suo sogno di avere una famiglia numerosa. Ha dichiarato a Variety: “Ci piacerebbe avere una famiglia numerosa un giorno. Ci piacerebbe avere dei figli nostri e ci piacerebbe adottare… Sarebbe così bello… avere dei piccoli Peltz Beckham che girano per casa”.

Brooklyn ne approfittato per parlare anche dei suoi obiettivi professionali dopo aver abbandonato la fotografia per concentrarsi sulla sua passione per la cucina. Ora spera di aprire un pub a Los Angeles e di lanciare una sua linea di pentole: “Mi piacerebbe avere un pub tutto mio. Mi piacerebbe avere le mie salse, i miei coltelli, le mie pentole e le mie padelle. Non come uno chef: devo sempre imparare a cucinare”. “Voglio avere tanti programmi televisivi e spero un giorno di aprire un pub a Los Angeles, perché Los Angeles ha bisogno di un pub”.