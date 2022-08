L’outfit total white di Andrea Delogu è quello che ci vuole per l’estate

By

È andata in onda ieri, quattro agosto, in prima serata su Rai 2 l’ultima puntata del Tim Summer Hits ed a condurlo sono stati Stefano De Martino ed AndreaDelogu. Oggi ci occupiamo del suo outfit bianco, tra le poche certezze dell’estate.

La conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu si conferma attenta sia alle tendenze musicali che a quelle in ambito fashion.

Vediamo come ispirarci ad uno dei suoi ultimi outfit televisivi, semplice, veloce e portabile a quasi tutte le età.

Il bianco di Andrea Delogu è la soluzione “salva estate” che stavamo cercando

Con il top corto bianco (senza maniche) in maglia di Zara a 12,95 euro si ottiene un effetto più casual e va benissimo per il pomeriggio con un paio di shorts in jeans, anche dello stesso colore. Completare il tutto con una ciabattina flat in cuoio, poi, sarebbe l’ideale.

Riguardo ai pantaloni ci sono due strade: sporty chic o elegante. Il primo è il Wide Leg con coulisse proposto da Subdued che è disponibile anche in blu o in grigio carbone. Il modello a palazzo resta comodo sulle gambe e portabile anche con un tacco alto che verrà quindi nascosto dagli stessi dando un effetto di altezza non indifferente. Il prezzo è di 49 euro.

Per puntare invece su un pantalone a vita media che resti però più attillato è bene essere in forma e sentirsi a proprio agio con un capo che è letteralmente senza pietà. Si portavano identici sul finire degli anni Novanta o, più probabilmente, agli albori del nuovo millennio, i pantaloni bianchi di Terranova. Stretti sui fianchi, con riga centrale simil piega, hanno lo spacchetto sulle caviglie ma solo nella parte interna. Per quanto siano mostrati con scarpe alla Off-White si consiglia un tacco sottile, meglio se un sandalo gioiello. Si trovano attualmente a 15,99 euro sul sito ufficiale del brand (già scontati del 20%).

Come Levante con l’azzurro tenue, anche Andrea punta sull’outfit monocromatico e colpisce stampa e pubblico. Un po’ perché sono facili da ricreare ed un po’ perché si trovano a prezzi bassi modelli simili, non ci stanchiamo mai di riproporli.

Dobbiamo ricordarci sempre però che in fondo siamo tutte star, con o senza questi outfit.

Silvia Zanchi