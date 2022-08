Crostatine sì, ma salate: una ricetta veloce veloce per fare impazzire tutti

Preparare un contorno diverso dal solito in poche mosse è possibile se sappiamo come organizzarci e come muoverci: ecco le crostatine agli asparagi

Come contorno o come antipasto, queste tortine salate sono di grande effetto scenico, ma anche molto semplici da preparare.

Bastano pochi ingredienti e un minimo di lavoro manuale per portare a tavola delle incredibili crostatine agli asparagi.

Crostatine agli asparagi

Se decidiamo di servire queste crostatine agli asparagi come contorno, possiamo accompagnarle a delle fettine di pollo o tacchino alla piastra, a scaloppine al limone o con i funghi ma anche a uova al padellino.

Ingredienti:

Per la pasta brisée

200 g di farina 00

100 g di burro

50 ml di acqua fredda

1 cucchiaino di sale

Per il ripieno

400 g di asparagi

2 uova

100 ml di panna fresca

100 ml di latte

1 rametto di maggiorana

burro q.b.

farina q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Per la pasta brisée versiamo la farina setacciata in una ciotola possibilmente in acciaio per mantenere il freddo del burro. Al centro aggiungiamo il burro tagliato a dadini e il pizzico di sale, poi cominciamo a lavorare l’impasto con la punta delle dita. Quello che dobbiamo ottenere è un composto granuloso.

A quel punto aggiungiamo poco alla volta man mano l’acqua ancora fredda e continuiamo a lavorare l’impasto fino a quando assorbe completamente l’acqua. Quindi formiamo una palla per mantenere bello sodo il panetto, avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Mentre aspettiamo, cominciamo a preparare il ripieno delle nostre crostatine agli asparagi. Prendiamo l’ingrediente principale, pareggiamo gli asparagi alla base tagliando via la parte più coriacea e ripassiamo i gambi con un pelapatate senza rovinare le punte.

Leghiamoli con spago da cucina a formare un mazzetto e mettiamoli a lessare per 15 minuti in una pentola alta e stretta in acqua bollente salata. Per una cottura corretta basterà metterli in piedi, nel senso verticale lasciando fuori le punte. Appena gli asparagi sono pronti, scoliamoli e tritiamoli finemente tenendo da parte 4 punte per la decorazione finale

Poi sbattiamo le uova in una ciotola insieme alla panna da cucina, al latte, una manciata di sale e una generosa macinata di pepe. Quindi aggiungiamo gli asparagi tritati e mescoliamo bene senza rovinarli.

Riprendiamo la pasta brisée, stendiamola allo spessore di circa 1 centimetro usando il mattarello e ritagliamo 4 dischi uguali. Con questo foderiamo la base di altrettanti stampini già imburrati e infarinati. Poi con i rebbi della forchetta bucherelliamo la pasta brisée e distribuiamo la farcia in ogni stampino.

Ancora una macinata di pepe, un trito con le foglie di maggiorana e inforniamo a 180° per 25 minuti circa nella parte centrale del forno. Sformiamo le crostatine, aspettiamo che siano intiepidite e terminiamo con 1 punta di asparago su ogni pezzo.