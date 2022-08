Totti e Noemi: Signorini finalmente fa chiarezza: “Era una grande bufala!”

Alfonso Signorini fa chiarezza su uno dei rumors più insistenti che sono circolati su Totti e Noemi: ecco la verità del re del gossip.

La soap Totti-Ilary, diciamoci la verità, continua ad appassionare gli italiani. Come per le più grandi tv-serial del momento, si attendono le nuove puntate con cadenza regolare, a caccia dell’ultimo scoop sulla vicenda rosa dell’estate. Insomma, la curiosità è tanta, soprattutto perché nessuno si aspettava, in fondo, di assistere ad una separazione così brutale dopo anni di matrimonio.

L’ex coppia sta affrontando il turbine mediatico in modi decisamente diversi. Se, da una parte, la conduttrice ha deciso di lanciarsi in una serie di vacanze in giro per il mondo staccando la spina da tutto, il Pupone sembra portare avanti la sua liason con Noemi Bocchi. Difficile, infatti, credere che i due non siano a contatto ravvicinato, visto che di recente lei è stata beccata al mare di San Felice Circeo, a soli 15 minuti di distanza da Sabaudia, dove lui si godeva le vacanze.

Insomma, un quadro sempre più intricato e ricco di colpi di scena, che il giornale di Alfonso Signorini sta tirando fuori alla perfezione. Non ultimo l’intervento di Emanuele, amico di vecchia data degli ex coniugi, che avrebbe tradito doppiamente la fiducia della Blasi, come raccontato in precedenza. Ora, ci pensa ancora una volta Signorini a fare chiarezza.

Noemi incinta di Totti? Alfonso Signorini rivela tutto

A rincarare la dose della battaglia di rumors che la coppia sta subendo in questo periodo, ci si è messo proprio quello che avrebbe fatto più scandalo di tutti. Era partita da Il Corriere della Sera la bomba che ha fatto in breve tempo il giro del web, quella secondo cui la nuova fiamma di Francesco Totti sarebbe incinta.

Un gossip che, però, a questo punto Alfonso Signorini con il suo Chi, ha voluto chiarire una volta per tutte. “È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala“, ha chiosato il conduttore del GF Vip con il suo giornale.

Insomma, una semplice visita di cortesia in ospedale, avrebbe fatto partire una serie di voci dalla capitale da parte di testimoni della zona. Così, come spesso accade, si è alimentato un pettegolezzo che di vero aveva ben poco, visto che le ultime foto del magazine di Signorini mostrano Noemi Bocchi con un fisico scolpito e una pancia piattissima.