Non sei mai stata in Puglia? Ricordati di visitare queste bellezze naturali

Non hai mai avuto la fortuna di visitare la bellissima Puglia? Non dimenticarti di dare un’occhiata a queste magnifiche attrazioni.

Come non amare la Puglia? Con il suo paesaggio verde, le splendide spiagge sabbiose e gli importanti siti archeologici, è la meta prediletta di molti turisti.

Infatti la regione offre svariate attività, culturali, artistiche e sì, anche di svago. Insomma, la Puglia è adatta a tutte le persone, a prescindere dai loro interessi o dalle loro passioni.

Visia le attrazioni più intriganti della Puglia

Come puoi immaginare, la Puglia è una delle regioni più grandi d’Italia e anche per questo motivo risulta più difficile scegliere il luogo perfetto dove trascorrere le proprie vacanze.

Noi vogliamo aiutarti elencandoti alcune delle bellezze naturali che devi assolutamente visitare, soprattutto se non sei mai stata in Puglia.

I TRULLI

Come non iniziare dalle tipiche costruzioni pugliesi, che hanno centinaia di anni. I trulli venivano costruiti dai contadini, perché erano facilmente smontabili nel caso in cui si dovesse lavorare in un altro campo. Sono fatti di pietre a secco, con pianta cilindrica e tetto conico. I trulli sono costruzioni uniche. Infatti la Puglia è l’unico posto dove si può ammirare questa particolare costruzione.

VALLE D’ITRIA

La Valle d’Itria si trova al centro della Puglia, tra Ostuni e Putignano, ed è uno dei luoghi più suggestivi della regione. È caratterizzata da campi di ulivi, vigneti, boschi e importanti siti archeologici.

GROTTE DI CASTELLANA

Le grotte di Castellana sono cavità sotterranee di origine carsica che si estendono per oltre 3 km sotto il confine orientale della Valle d’Itria. Il luogo ospita anche un museo dove si può imparare tutto sui minerali e sull’origine di queste grotte.

BARI

Ovviamente devi fare un salto nella magnifica Bari, capoluogo di regione. Si tratta di un luogo fantastico, ricco di storia, arte, cultura e buona cucina! La città è caratterizzata da un particolare centro storico, dove si trovano botteghe artigiane, ristoranti tipici e tutto ciò che rende unica questa città.

BARI VECCHIA

Bari Vecchia è il nome del centro storico della città, dove è possibile trovare l’autentico spirito pugliese e le principali attrazioni. Tra queste, la Basilica di San Nicola, patrono della città. È una chiesa in stile romanico ed è anche un punto di contatto tra cristiani cattolici e ortodossi, in quanto sono conservate le reliquie del santo.

Approfitta per dare un’occhiata anche al Castello Normanno-Svevo, costruito dai Normanni e poi ampliato da Federico II di Svevia. Rappresenta un importante esempio di architettura medievale. Infine, Piazza Mercantile, una delle più importanti della città, dove si svolge la vita mondana di Bari, con tutti i ristoranti e i bar.

TEATRO PETRUZZELLI

Il Teatro Petruzzelli è uno dei più grandi teatri d’Italia e il più grande teatro privato d’Europa. Ospita molti eventi importanti e attività culturali, e può ospitare al suo interno 1500 persone.

SPIAGGE VICINO A BARI

Considerata la stagione estiva, ti consigliamo di fare un salto su alcune delle spiagge più famose d’Italia, grazie alle loro acque cristalline e alla bellezza del paesaggio. Se si trovi nei pressi di Bari, puoi recarti a Polignano a Mare, che non è molto distante dalla città, così come a Monopoli e a Giovinazzo.