L’ex di Uomini e Donne in crisi dopo il parto: “Ci proviamo fino all’ultimo”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo un periodo di crisi dopo il parto. Lo sfogo sui social non lascia alcun dubbio a riguardo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato ai suoi fedeli sostenitori, che fin dal suo esordio al Trono Classico l’hanno apprezzata per i suoi modi schietti ed eleganti, che sarebbe diventata mamma per la prima volta in quanto lei e il suo compagno hanno deciso di mettere su famiglia e così è stato.

La nascita del primo figlio è arrivata da lì a poco e i due si sono trovati con le loro vite stravolte, in senso assolutamente positivo. E’ ovvio però che qualche difficoltà, quando si diventa genitori per la prima volta, c’è sempre e lei sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver vissuto una nottata in crisi a causa proprio di alcune complicazioni avute con il piccolo.

Lo sfogo di Nicole Mazzocato di Uomini e Donne, ex fidanzata del tronista Fabio Colloricchio, diventato anche lui da poco papà per la prima volta, non è passato di certo inosservato tra gli utenti della rete che hanno provato a darle il proprio conforto in questo periodo in completa evoluzione.

Nicole Mazzocato ha confidato infatti che lei e il suo compagno hanno trascorso una nottata intesa e difficile in quanto il suo bambino non riusciva a saziarsi con il latte materno e per questo motivo lo sta integrando, molto probabilmente sotto suggerimento del medico che li sta seguendo, con il biberon in modo tale da dargli tutto il nutrimento di cui ha bisogno per crescere forte e in salute.

“Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile” ha raccontato l’ex corteggiatrice al pubblico di Uomini e Donne, che deve ancora riprendersi dal triste annuncio della coppia più amata del programma. “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo” ha confidato, avvilita per quanto stesse accadendo con il suo piccolo.

“Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo” ha poi concluso Nicole di Uomini e Donne nella speranza che il tutto possa evolversi nel migliore dei modi.