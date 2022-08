Depilare i baffetti in estate è un dramma? I segreti per farlo senza stress!

Depilare i baffetti in estate è assolutamente essenziale perché sono ancora più visibili ma, a causa del caldo e del sudore può essere molto più complicato che in inverno.

La zona tra il naso e il labbro superiore è infatti una delle zone più delicate della pelle del viso. Vi si concentrano moltissimi nervi che le rende particolarmente sensibile agli stimoli, che siano piacevoli (come i baci) o dolorosi (come la ceretta!).

Per questo motivo la depilazione della “zona baffetto” dev’essere eseguita con la massima delicatezza e attenzione. In estate però la possibilità che la zona si irriti durante e dopo la depilazione è altissima, a causa del sudore che in questa parte del viso si accumula spesso.

Oltre a questo bisogna tenere inconsiderazione l’abbronzatura, che complica ulteriormente le cose impedendo di utilizzare alcune tecniche di depilazione davvero molto efficaci.

Ecco allora un breve elenco di consigli sulle migliori tecniche di depilazione baffetti da mettere in atto durante l’estate!

Depilare i baffetti in estate: come scegliere la tecnica giusta e come metterla in atto per evitare irritazioni

Le tecniche più diffuse per la depilazione del viso sono: la lama (ebbene sì!), la pinzetta e la ceretta.

TAGLIARE I BAFFETTI CON LA LAMETTA: PRO E CONTRO

La depilazione a lama consente di tagliare i peli in prossimità della pelle, quindi eliminandoli in pochissimi istanti, con grande semplicità e senza stress.

Utilizzando del sapone o della schiuma da barba, e avendo cura di non esercitare troppa pressione, depilazione del labbro superiore con la lama è sicura, rapidissima e indolore.

Ovviamente i contro di questa tecnica sono numerosi: i baffetti ricominceranno a crescere tutti insieme e tutti della stessa lunghezza, rendendo la pelle ispida e sgradevole al tatto pochi giorni dopo la rasatura.

Si tratta quindi di una tecnica da evitare a tutti i costi? In realtà no: è una tecnica di depilazione ideale per i casi di emergenza, quelli in cui abbiamo pochissimo tempo o nessun altro modo per liberarci dei baffetti. Inoltre è ottima per le ragazze che hanno baffetti molto radi, sottili e che crescono lentamente. In questo caso la ricrescita non sarà così veloce e la pelle non risulterà troppo sgradevole al tatto.

TOGLIERE I BAFFETTI CON LA PINZETTA: QUANTO TEMPO HAI?

Quella che si esegue con la pinzetta è una epilazione, cioè un’operazione che consente di eliminare un pelo dalla sua radice, rallentando moltissimo il processo della sua riformazione.

Si tratta però di un procedimento molto lento, anche questo da effettuare solo in alcuni casi: quando i baffetti da eliminare sono pochi o quando è necessario perfezionare i risultati ottenuti con altri metodi, eliminando i peli che sono “sfuggiti”.

Una raccomandazione fondamentale: non bisogna mai insistere troppo con la pinzetta su uno stesso pelo, per sollevarlo o afferrarlo. Soprattutto se la pelle è ammorbidita dal sudore o irritata per altri motivi, in un attimo si formerà una piccola ferita.

LA CERETTA: CROCE E DELIZIA

Scegliere la ceretta per eliminare i baffetti in estate è un azzardo. Se in inverno funziona tranquillamente, in estate è necessario prendere alcuni accorgimenti prima e dopo la cera.

Innanzitutto sarà fondamentale eseguire un leggero scrub della zona per sollevare i peli più corti ed eliminare le pellicine che potrebbero aderire alla cera. Per farlo il consiglio è di utilizzare uno scrub idratante naturale come quello al miele e zucchero (qui ti spieghiamo come farlo a casa).

Lo scrub andrà eseguito al mattino o al pomeriggio, mentre il momento migliore per fare la ceretta ai baffetti in estate è la sera.

Subito prima di applicare la cera sarà necessario lavare accuratamente la parte con sapone o bagnoschiuma, quindi asciugare benissimo e fare una veloce passata di phon freddo per eliminare ogni residuo di umidità.

Solo a questo punto si potrà procedere ad applicare la cera e a strapparla contropelo. Se si dovesse formare una patina di sudore mentre si fa la cera bisognerà asciugare bene la parte prima di procedere. Un metodo alternativo alla cera industriale, fai da te e molto delicato è la cera araba, che si può preparare anche in casa a costo zero.

Per evitare arrossamenti e irritazioni troppo gravi si dovrà evitare assolutamente di ripetere lo strappo più di una volta sulla stessa zona.

Se il labbro sarà arrossato bisognerà rinfrescare la pelle con qualcosa di freddo ma evitando il contatto diretto. L’ideale è prendere una bottiglia o una lattina dal frigorifero, avvolgerla con uno canovaccio pulito e applicarla sul labbro fino a che si sarà rinfrescato. In questo modo si minimizzeranno gli arrossamenti.

Per eliminare i residui di cera si potrà utilizzare olio vegetale come quello di mandorle o di oliva, quindi rimuoverlo delicatamente con un fazzoletto di carta.

Per idratare la pelle l’ideale è utilizzare un doposole, che avrà anche un effetto calmante e aiuterà a far sparire il rossore nell’arco della notte.

Se il giorno dopo la depilazione abbiamo intenzione di andare in spiaggia o di esporci al sole bisognerà applicare con cura una protezione solare per evitare che nella zona in cui la pelle è più sensibile si formi una macchia scura a causa dell’esposizione al sole.