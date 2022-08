Anticipazioni Beautiful, Una Vita: Sheila Carter è morta?

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Bomba in arrivo per le nostre soap preferite: Sheila Carter è morta? Ecco la verità!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful USA: Sheila Carter è morta? La rivelazione

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dall’America.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America sul canale CBS ci sarà un vero e proprio colpo di scena! Infatti, secondo alcune rivelazioni il detective Sanchez ha informato la famiglia Forrester della dipartita della super cattiva, Sheila Carter.

La donna che era ricercata per via del sequestro del figlio biologico Finn era riuscita a scappare alla polizia grazie alla copertura di Deacon Sharpe. Dopo essere stata a lungo latitante, sembra che il destino non le abbia dato scampo.

Infatti, secondo quanto raccontato dal detective, la polizia è riuscita a individuare l’auto della Carter, che da Los Angeles ha raggiunto Sierra, una catena montuosa della California. Qui, la Carter è stata attaccata da un orso ed ha trovato la sua fine. Il poliziotto ha riportato alcune foto macabre che confermerebbero la veridicità dei fatti.

Una Vita, anticipazioni: Azucena e la sua delusione

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, scopriremo nuovi dettagli sulla vita e sulle passioni di una giovane donna, Azucena Rubio (Judith Fernandez). La ragazza ha infatti un sogno: quello di diventare una ballerina professionista. Ma il suo sogno potrebbe essere mandato in fumo.

Già ieri vi avevamo parlato dell’audizione che Azucena ha fatto per diventare una ballerina professionista ed esibirsi nei principali teatri. Ma nonostante l’audizione sia andata bene, la Rubio non verrà presa. Fino a quel momento ottimista, Azucena inizierà a meditare sul suo futuro e rimarrà fortemente delusa dell’opportunità lavorativa sfumata e del sogno mandato in frantumi.