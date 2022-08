Beautiful, Una Vita: scoperta shock: ecco chi è davvero Azucena!

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Nei prossimi episodi è tempo di scoperte e rivelazioni, se Eric sorprende Quinn, Azucena si mostra per quello che è davvero…

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: Eric sorprende Quinn e Carter a…

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 Quinn Fuller (Rena Sofer) la moglie di Eric Forrester è caduta nel vortice del tradimento. La donna, infatti, ha tradito suo marito Eric con il giovane avvocato Carter e nonostante l’avvocato voglia confessare tutto ai consorti la Fuller non si mostra d’accordo. Ma c’è un problema: Paris Buckingham sa tutto.

La Fuller ritiene che Paris resterà in silenzio e, soprattutto, non vuole correre il rischio di perdere il marito. Proprio Eric, però, coglie la moglie e Carter in un abbraccio che potrebbe cambiare tutto!

Una Vita, anticipazioni: Guillermo scopre dettagli su Azucena

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, scopriremo nuovi dettagli sulla vita e sulle passioni di una giovane donna, Azucena Rubio (Judith Fernandez). La ragazza ha infatti un sogno: quello di diventare una ballerina professionista. Ma il suo sogno potrebbe essere mandato in fumo.

Dopo il fidanzamento ufficiale con Guillermo Sacristan (Julio Pena), il giovane spingerà la Rubio a presentarsi ad un’audizione per entrare a far parte del Balletto Reale della capitale e cercare così di affermarsi dal punto di vista professionale. Tuttavia, nonostante il casting sia andato nel migliore dei modi (secondo il parere di Guillermo), la giovane Azucena verrà scartata. Questa situazione porterà la Rubio a valutare altre alternative per costruirsi il suo futuro.

Alla fine dei fatti si scoprirà che il provino era davvero andato bene ma è stato sabotato. Proprio così! Guillermo scoprirà che il direttore del teatro del Balletto Reale conosce Jerónimo López-Saldaña (Antonio del Olmo), padre di Angel (Ismael Abadal), l’ex pretendente di Azucena.