Ecco quanto costa la scuola privata del Principe George e dei suoi fratelli

La scelta della scuola è importante per un futuro re, ma quella privata del Principe George costa davvero molto: vale davvero così tanto?

Sembrerebbe proprio di sì, considerando che, almeno all’apparenza, William e Kate sono entusiasti di mandare i loro figli a seguire le lezioni lì.

La prestigiosa scuola in questione è la Lambrook School nel Berkshire, nei pressi di Windsor. Per diversi anni George e Charlotte hanno frequentato la Thomas’s School di Battersea, a Londra, ma oggi i loro genitori chiedono ai figli un importante sacrificio.

Come si sa da tempo, infatti, la famiglia Cambridge è stata costretta a cambiare casa. William, Kate e i loro figli in questi anni hanno vissuto a Kensington Palace (dove ha vissuto anche Diana), a Londra.

Da quando i problemi di salute della Regina Elisabetta hanno cominciato a essere troppo numerosi, però, i Cambridge hanno dovuto sostenere un numero sempre maggiore di impegni al posto di Sua Maestà.

Questo ha reso necessario il trasferimento della famiglia Cambridge da Kensington Palace all’Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor.

Qui infatti si è trasferita la sovrana fin dal 2020, quando è stato necessario portarla via da Buckingham Palace per tenerla al sicuro durante il periodo più drammatico della pandemia. Da allora Elisabetta non ha mai più lasciato la sua casa di Windsor.

Nuova casa, nuova scuola (privata) per il Principe George e i fratellini

William e Kate hanno sempre prestato grande attenzione all’educazione dei loro figli. Entrambi desiderano che i bambini abbiano l’opportunità di fare tante esperienze e vivere a contatto con la natura.

Si tratta di una sorta di tradizione di famiglia: tutti i Windsor sono amanti dello sport e delle attività all’aria aperta, ma anche della campagna e dell’allevamento di animali.

Questo approccio all’educazione è maturato nel corso della storia familiare dei Windsor. Il nonno di William, il Principe Filippo, fu educato in una severissima scuola in scozia. Anche il padre di William, Carlo, venne mandato nella stessa scuola per cinque anni: definì quell’esperienza “cinque anni di inferni interra”.

La Regina Elisabetta aveva tentato di convincere il Principe Filippo a mandare Carlo in una scuola più adatta alla sua personalità delicata e intellettuale, cioè a Eton, ma non ci fu verso di far cambiare idea a Filippo.

Non appena Carlo ebbe dei figli giurò di assicurare loro un’educazione completa e poliedrica, non impartita attraverso metodi di insegnamento violenti o troppo severi. William e Harry andarono all’Eton College, e hanno imparato quanto sia importante un’educazione che non si trasformi in una tortura per gli studenti.

Proprio in questa prospettiva, la scuola privata scelta per il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis (che oggi ha solo 4 anni) darà ai giovani Cambridge tutte le opportunità di questo mondo.

Per un “modico” prezzo di 17.400 Sterline l’anno (quasi 21 mila euro all’anno per ogni bambino) la scuola permette di seguire corsi di cucina ma anche di immersioni subacquee, polo (lo sport a cavallo che Papà William e Nonno Carlo adorano) ma anche golf nel campo da nove buche compreso all’interno dei terreni della scuola.

Anche le attività curricolari sono molto varie: squash, pronto soccorso, composizione di canzoni, produzione di film ma anche judo, mountain bike e public speaking, cioè un corso in cui insegnano tutte le tecniche strettamente necessarie a parlare in pubblico e in televisione.

Non c’è che dire, si tratta davvero di una scuola per piccoli futuri Re: George e Charlotte avranno l’educazione necessaria a far fronte a tutti gli innumerevoli impegni che dovranno sostenere per la Corona.