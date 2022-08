“Lui ha un anno più di me ma sembra una vecchia”: Corona senza freni

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé per le sue uscite infelici: stavolta a essere preso di mira è un attore amatissimo.

Corona non è mai stato un uomo discreto: lo ha dimostrato in mille occasioni, mettendo praticamente in piazza tutti i suoi tormentati rapporti personali ma anche le sue disavventure.

Tra le (molte) cose che con il tempo il pubblico ha imparato su di lui è che Fabrizio Corona ha molte ossessioni.

Una di queste è sicuramente l’aspetto fisico. Nel corso degli anni, infatti, Fabrizio si è impegnato a modificare pesantemente il proprio aspetto, facendolo coincidere con l’immagine che voleva dare di sé.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i tatuaggi (come quello in onore di Maurizio Costanzo, che recita “Maurizio, maestro mio”) e, a quanto pare, anche gli interventi di chirurgia estetica.

Pare infatti che sulle parti del corpo che non si possono snellire con la dieta e scolpire con l’esercizio, Fabrizio intervenga affidandosi al chirurgo.

Nessun problema, se non fosse che parlando del suo ultimo intervento Fabrizio ha deciso di attaccare ferocemente un collega.

Fabrizio Corona: “Gabriel Garko sembra una vecchia rifatta!”

Corona ha sempre dimostrato di volere sempre il massimo per sé e la sua famiglia. Il lusso con la L maiuscola è sempre stato uno dei suoi feticismi. E anche quando si tratta di chirurgia, Fabrizio non vuole accontentarsi.

Quando si è sottoposto a un intervento di bleferoplastica, quindi, ha scelto il chirurgo migliore sul mercato.

La bleferoplastica è un intervento che modifica la forma delle palpebre mobili degli occhi, rendendole meno cadenti e cambiando leggermente l’espressione del viso.

Corona non si vergogna affatto di essere un uomo che fa uso della chirurgia estetica. “Mi sento un antesignano anche in questo” ha dichiarato a Novella 2000. “Oggi vado per i 50 e sembro un ragazzo di 30. Non ho niente da invidiare ai giovani da un punto di vista fisico, né estetico né mentale. Se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica sei sempre perfetto!”

Nella sua rincorsa all’eterna giovinezza però Corona pone dei paletti molto precisi.

“La chirurgia estetica però dev’essere fatta bene. Faccio un esempio, Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, lui ha un anno più di me, ma sembra una vecchia rifatta!”

Questa frecciatina al veleno si riferisce sicuramente ai risultati degli interventi estetici a cui Garko si è sottoposto nel corso degli anni, ma forse anche alle diverse sfortune dell’attore.

In più di un’occasione, infatti Gabriel Garko si è mostrato in televisione con la faccia gonfia, quasi tumefatta. L’attore in quelle occasioni ha dichiarato che si trattava delle conseguenze di un trattamento medicinale a base di cortisone e, mentre partecipava a Ballando con Le Stelle nel 2018, ha affermato di avere la faccia gonfia a causa della rimozione di una cisti.

Non c’è che dire: Fabrizio Corona è sempre gentile!