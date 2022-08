Meghan Markle umiliata dalla stampa americana, e c’entra Kate

By

Meghan Markle è stata umiliata dalla stampa degli Stati Uniti, che le ha preferito Kate Middleton in un giorno importante: che succede?

Quando si sono trasferiti negli Stati Uniti Harry e Meghan avevano chiaramente in progetto di trasformarsi in Royals Americani. Per un po’ la stampa è stata dalla loro parte, utilizzando toni entusiastici nei confronti di Meghan, ma le cose sono cambiate nell’ultimo periodo.

Per rendere chiare le dimensioni del problema basta ricordare che pochi giorni fa, il 4 Agosto, è stato il compleanno di Meghan Markle.

L’anno scorso, in occasione del suo quarantesimo compleanno, Meghan aveva ottenuto molta attenzione dalla stampa internazionale. Questo soprattutto a causa del fatto che l’anno scorso la stella dei Sussex sembrava ancora in piena ascesa.

Harry e Meghan avevano dato il via a una lunga serie di iniziative, molte delle quali apparentemente destinate ad avere molto successo.

In particolare la comunità internazionale si aspettava grandi cose dall’associazione Archewell, fondata dai Sussex per organizzare e finanziare le loro attività di beneficenza.

Le cose non sono andate esattamente così e la popolarità di Harry e Meghan sembra drasticamente calata negli Stati Uniti.

A dimostrarlo il fatto che la rivista People ha deciso di offendere Meghan pubblicamente.

La stampa contro Meghan Markle: a essere celebrata è solo Kate

People Magazine è una famosissima rivista americana che ha sempre riservato grande spazio a Meghan ma soprattutto grande attenzione al suo lavoro e alla sua figura in generale.

Negli ultimi mesi però l’attenzione di People Magazine nei confronti di Meghan è molto diminuita. L’ex attrice è comparsa pochissime volte in copertina, ma sempre e soltanto nei titoli.

Recentemente è stata semplicemente citata in un servizio giornalistico sulle attività di Harry e sulla sua storia personale. Sulla copertina, nemmeno a dirlo, campeggiava la fotografia di Harry da solo e senza la moglie.

Questa situazione potrebbe essere considerata perfettamente normale. Del resto non è detto che tutte le celebrità possano cavalcare l’onda della popolarità per troppo tempo e sempre con lo stesso successo.

Il problema però nasce dalla scelta editoriale compiuta da People Magazine nel giorno del compleanno di Meghan.

Per quell’edizione il magazine ha deciso di dedicare la copertina a Kate Middleton e alla “nascita di una nuova Regina”.

Si tratta di una mossa molto astuta da parte del Magazine, dal momento che nei prossimi mesi William e Kate voleranno negli Stati Uniti per presentare il loro Heartshot Prize (un premio per le aziende e le associazioni più attente alle tematiche ambientali).

Nello speciale su Catherine People Magazine ha deciso di sottolineare le somiglianze caratteriali tra Kate e la Regina Elisabetta, nonché la capacità di Kate di attenersi alla regola d’oro della monarchia. Questa regola, rispettata da tutti i monarchi ma soprattutto da tutti i membri della famiglia reale è semplicissima: “Mai commentare, mai lamentarsi”. Sembra un chiarissimo riferimento a Meghan, la quale non avrebbe fatto altro che lamentarsi del trattamento ricevuto fin dal primo momento in cui ha messo piede a Corte.

Sembra quindi che People Magazine abbia deciso di cambiare drasticamente direzione, scegliendo di sostenere la futura Regina d’Inghilterra piuttosto che la Duchessa di Sussex.

Si tratta di una libera iniziativa editoriale? Probabilmente sì, ma dall’altra potrebbe trattarsi di una intelligente manovra di palazzo, messa a punto dallo staff che si occupa della Comunicazione per la Famiglia Reale.

Si sospetta infatti che gli articoli pubblicati da People Magazine negli scorsi anni siano stati profumatamente pagati proprio da Meghan, per assicurarsi una copertura pubblicitaria che la aiutasse a conquistare il pubblica americano.

Lo staff di William e Kate potrebbe aver deciso di pagare profumatamente People Magazine per pubblicare uno speciale su Kate proprio nel giorno del compleanno di Meghan!

Se fosse così si tratterebbe davvero di una elegantissima vendetta per Kate Middleton, per anni accusata ingiustamente di aver fatto piangere Meghan durante la preparazione delle sue nozze con Harry.

Come ha rivelato anche Tom Bower nel suo recentissimo libro sulla vita di Meghan Markle e sulla storia dei Sussex, le cose non andarono affatto così. A quanto pare Meghan avrebbe mentito (anche) su questo per conquistare la simpatia del pubblico americano.