Le pochette di tendenza per l’estate 2022 sono colorate come caramelle

Le usiamo come ciliegina per completare un outfit già di per sé fantastico, come ventaglio per combattere l’afa quando sono particolarmente leggere ed a volte anche come scusa per evitare di stringere mani (in perfetto stile royal family). Scopriamo le pochette del momento.

Sono sempre più costose ed anche le esperte di moda come noi stentano a capirne il motivo. Sarà per tenere alto il prestigio o semplicemente per incassare di più ma restano irresistibili.

Vediamo quali pochette portare al mare con noi o comprare in boutique per un agosto tutto all’insegna dello stile!

Indecisa su quale pochette comprare? Scegli tra queste novità

Partiamo con la busta Envelope in tela natural beige e pelle morbida color cuoio (che crea contrasto nei bordi) di Saint Laurent. Ha il logo iconico della maison al centro, dorato, in acciaio e rende il modello Uptown un vero e proprio evergreen. Costa 395 euro.

Per la sera ecco la proposta di Patrizia Pepe (173,60 euro anziché gli iniziali 248 euro) in capretto laminato ed imbottitura. Forma quadrata e possibilità di portarla a spalla grazie alla catena sottile in metallo gold come la pelle. Il tacco alto è necessario, e starà benissimo sia con un tailleur dal taglio maschile che con un abito scollato sulla schiena.

Da sfoggiare in spiaggia quando ci si alza dal comodo lettino per andare a prendersi un meritato gelato, la pochette verde menta con perline di Glamorous è molto chic. Rettangolare nella forma e circolare nelle decorazioni, costa 27,99 euro, in vendita su Zalando.

La pochette con struttura in raso azzurro in coordinato di My Accessories London (31,99 euro) è la più economica della nostra selezione ma ciò non toglie che l’effetto fancy sia garantito. Liberamente ispirata alla più nota Pasticcino bag di Max Mara, saprà essere la soluzione ideale per look casual.

Con una di queste borse ecco che l’attenzione cadrà inevitabilmente anche sul polso quindi è bene essere attente anche nella scelta dei braccialetti. È po’ come quando si aiuta qualcuno, il focus resterà sull’unica cosa sbagliata fatta. Assurdo ma è così quindi, come dicono i saggi “occhio alla penna”.

Silvia Zanchi