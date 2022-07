William e Kate negli USA: l’offesa senza precedenti a Harry e Meghan

By

William e Kate hanno messo in atto un’offesa gravissima contro Harry e Meghan: ormai la guerra diplomatica è cominciata, chi vincerà?

Come si sa non corre più buon sangue tra le famiglie dei due figli di Lady Diana. Mentre William e Kate sono sempre più legati ai loro compiti reali, Harry e Meghan ormai sono “Duchi Americani”. Da William però ci si aspetterebbe un comportamento più maturo nei confronti del fratello ormai “irrecuperabile”.

Sembra invece che il futuro Re d’Inghilterra abbia deciso di farla pagare molto cara a suo fratello minore e sta facendo letteralmente di tutto per far capire “chi comanda” in famiglia.

Un esempio molto recente è quello a cui tutto il mondo ha potuto assistere durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Come si sa, Harry e Meghan erano stati invitati e molti avevano considerato questa mossa una sorta di offerta di pace da parte della Regina. A quanto pare però il resto della Famiglia Reale non ha alcun interessa a riallacciare i rapporti con Harry e Meghan, William in particolare.

Sembra infatti che William si sia rifiutato di incontrare i Sussex mentre questi ultimi si trovavano a Londra. Nemmeno l’idea di incontrare per la prima volta la nipotina Lilibet Diana gli avrebbe fatto cambiare idea.

Oggi la storia sta per ripetersi con qualche importante variazione, ma i meccanismi rimangono identici: William continua a odiare suo fratello.

L’offesa di William e Kate contro Harry e Meghan darà il via a una vera e propria “Royal War”

Harry e Meghan non presero benissimo l’affronto da parte di William. Sembra infatti che i Duchi di Sussex abbiano deciso di abbandonare i festeggiamenti del Giubileo prima del tempo e di tornare di corsa a casa.

Del resto anche il deciso “no” della Regina a una loro richiesta deve averli indispettiti moltissimo.

Qualcuno sperava che, dopo aver punito a sufficienza suo fratello, William avrebbe potuto ammorbidirsi nei suoi confronti. Le cose, ovviamente, non andranno così!

La conferma è arrivata nelle ultime ore, quando è stato reso noto che William e Kate si recheranno negli Stati Uniti per presentare il premio Heartshot Prize. Si tratta di un premio che celebra le aziende e gli individui che hanno fatto di più per salvaguardare il Pianeta, limitare l’impatto negativo dell’inquinamento e utilizzare le energie rinnovabili.

L’anno scorso la premiazione si è tenuta nel Regno Unito e William e Kate sono stati degli splendidi padroni di casa.

Dal momento che quest’anno la coppia reale si recherà negli Stati Uniti la speranza è che il calendario dei loro impegni avrebbe compreso un incontro con Harry e Meghan.

Stando alle ultime indiscrezioni invece non è stato previsto alcun incontro tra i due fratelli. I motivi ufficiali sono esattamente gli stessi che vennero utilizzati dallo staff del Principe William per snobbare la richiesta di Harry: il Principe William ha un calendario di impegni troppo fitto e non ha “nemmeno un minuto” da dedicare a suo fratello.

Tra l’altro, proprio nelle ultime settimane Harry e Meghan sono stati accusati di essere dei “falsi attivisti per l’ambiente”. I Duchi si sono sempre dichiarati dei convinti ambientalisti e hanno sempre sottolineato la necessità di limitare le emissioni di CO2 per rallentare il riscaldamento globale. Peccato che si servano solo di jet privati, che costituiscono una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico al mondo!

Non sarebbe stata una bella mossa per William e Kate incontrare Harry e Meghan proprio durante la presentazione di un premio per l’ecologia!

Inutile dire che la verità è tutt’altra: se solo avessero voluto William e Kate avrebbero sicuramente trovato il modo di incontrare Harry, Meghan e i loro bambini. Ciò che invece emerge è il desiderio di umiliare i Sussex il più profondamente possibile, mettendo una distanza sempre più ampia tra loro e la Famiglia Reale.