I cibi che non ti aspetti per preparare la pelle al sole: ecco i meno conosciuti

Oltre ai soliti alimenti esistono anche alcuni cibi che non ti aspetti per preparare la pelle al sole: ecco i meno conosciuti.

Ormai siamo nel pieno dell’estate e probabilmente molti già avranno fatto le ferie. Per coloro che ancora però non sono andati al mare e vogliono preparare la pelle al sole l’alimentazione è fondamentale.

Mangiare i cibi giusti che aiutano la pelle a proteggersi dai raggi UV è importante per evitare scottature ma anche per ottenere una bella abbronzatura mantenendo, nel mentre, anche una pelle sana.

Non dimentichiamo che bere acqua è fondamentale per mantenere una cute idratata e reintegrare quello che andiamo a perdere con il sudore. Scopriamo allora, al di là dei cibi notoriamente ideali per stimolare l’abbronzatura, quelli meno noti e che non ti aspetti per preparare la pelle al sole.

Ecco i cibi per preparare la pelle al sole meno noti

Quando pensiamo ai cibi noti fondamentali per preparare la pelle al sole subito ci vengono in mente le carote e tutti i frutti dal colore arancione. Del resto in questi alimenti c’è una notevole quantità di beta-carotene la sostanza che ci regala un colorito più scuro proteggendoci anche dai raggi nocivi del sole.

E in effetti già vi avevamo fornito una lista dei cibi da inserire nella dieta per ottenere un’abbronzatura dorata, ma al tempo stesso sana e protetta. Ovviamente non dovremo mai dimenticare che oltre all’importanza dell’alimentazione bisogna fare attenzione a proteggere la pelle anche con delle creme apposite.

A seconda del proprio fototipo si sceglierà, dunque, la protezione più adatta. E inoltre è sempre bene seguire le raccomandazioni che consigliano di non esporsi al sole nelle ore più calde e di indossare sempre un copricapo e degli occhiali da sole.

Ribadito tutto ciò, scopriamo quali sono i cibi che non ti aspetti e che possono tornare utili per preparare la pelle al sole. Scopri anche la dieta ideale per un’abbronzatura uniforme e dorata.

1) Radicchio verde. Secondo solo alle carote in quanto a beta-carotene è niente di meno che il radicchio. Questa sostanza riesce a stimolare la produzione di melanina regalando al corpo un colorito più scuro. Non solo, esso aiuta la pelle a proteggersi dagli effetti negativi del sole. Il radicchio contiene una notevole quantità di vitamina A, ovvero il retinolo, il cui precursore è appunto il beta-carotene.

2) Rucola. In quantità meno elevate, anche nella rucola è contenuta la vitamina A. Definita in alcune zone d’Italia anche ruchetta, rughetta o rugola, essa è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Crucifere e si contraddistingue per la sua consistenza leggera e croccante e per il suo sapore amarognolo e piccante. La sua stagione è proprio l’estate, quindi, approfittiamone ora per farne il pieno.

3) Broccoli. Tutta la famiglia delle Brassicacee ovvero cavoli, cavolfiori e broccoli sono ricchi di beta-carotene ma non solo, anche di selenio un sale minerale che agisce da ripulitore nei riguardi dei radicali liberi, lavorando in sinergie con la vitamina E. Pur essendo ortaggi tipicamente invernali essi non hanno bisogno di particolari temperature per essere coltivati quindi possono trovarsi in buona parte dell’anno.

4) Frutta secca. Noci, nocciole, mandorle, pistacchi e così via. Nella frutta secca troviamo una notevole quantità di vitamina E e hanno un effetto antiossidante che aiuta a proteggere lo strato lipidico della pelle, fornendo uno scudo contro le aggressioni cutanee.

5) Olio extra vergine d’oliva. Infine, non dimentichiamo di condire i nostri piatti con l’olio extra vergine d’oliva che a crudo aiuta la pelle a difendersi dai raggi UV essendo ricco di polifenoli, sostanze dalle proprietà antiossidanti.