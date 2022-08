Test: qual è la vera causa di tutte le tue sofferenze?

Sai perché ti senti triste in questo momento? Hai capito qual è il motivo delle tue sofferenze? Questo test potrebbe darti una grossa mano

Hai mai provato una sensazione di malessere senza comprenderne il motivo? A volte capita di essere di cattivo umore senza un collegamento diretto con un avvenimento negativo. Sei arrabbiata e basta! Questa sensazione è molto comune e l’impossibilità di risalire al reale motivo di questo malumore ci fa passare ancora di più la voglia di sorridere e di tornare a stare in mezzo alla gente. C’è una soluzione a questo problema?

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Proveremo ad analizzare la tua reale personalità senza seguire nessuna teoria. Se credi che ci sia qualcosa che non va, consulta uno specialista perché soltanto lui potrà indicarti la strada per uscire da questo tunnel. Per il momento rilassati e goditi il test.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro frutti: una pera, una mela, una banana e un ananas. Quale preferisci? Quale frutto scegli tra questi? Lasciati guidare dal tuo istinto, non pensarci troppo. Stiamo parlando dei tuoi gusti personali, conosci già la risposta perché è dentro la tua testa. Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato al tuo frutto preferito.

I profili del test

Pera: se hai scelto questo frutto, vuol dire che sei una persona che si lascia facilmente suggestionare. A volte non c’è nessun problema ma credi che ci sia. Non sei pazza, sei soltanto troppo ansiosa e questo aspetto del tuo carattere rischia di farti perdere le amicizie più importanti. Non pensare sempre che gli altri ce l’abbiano con te, quasi sempre sono in buona fede, prova a dare una possibilità alla gente e non te ne pentirai.