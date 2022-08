Elisa Isoardi, costume nero e forme mozzafiato: incantevole

Elisa Isoardi ha incantato gli utenti della rete come soltanto lei sa fare con una foto in costume da togliere il fiato.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo nostrano. Il motivo del suo incredibile successo non è così difficile da capire considerando che ha ampiamente dimostrato di saper fare il suo lavoro nel modo più professionale possibile e dalla sua ha anche un’incredibile bellezza che di certo non è passata inosservata durante il corso di questi anni.

Per questo motivo il suo ultimo scatto, in cui appare più bella che mai in un costume nero, ha fatto rapidamente il giro del web stregando gli utenti della rete come soltanto lei sa fare.

Elisa Isoardi su Instagram ha tolto il fiato agli utenti della rete che non hanno potuto fare a meno di contemplare tutta la sua bellezza all’insegna dell’estate.

Elisa Isoardi incantevole prima del ritorno in tv: la foto toglie il fiato

Elisa Isoardi ha scelto, dopo aver svelato un’amara verità su Raimondo Todaro con cui ha partecipato in coppia a Ballando con le stelle, di godersi qualche momento di relax in questa calda estate ed ha deciso di mostrare l’outfit scelto ai suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato e non poco lo spettacolo offerto da lei.

“Di sole e d’azzurro… com’è bello finalmente sorridere “ ha commentato la conduttrice, mostrandosi al settimo cielo in questo scatto che ha tolto il fiato agli utenti della rete. Tant’è che è stato notato anche da altri suoi colleghi come Angela Melillo con cui ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi, la prima edizione condotta da Ilary Blasi su canale 5.

Elisa Isoardi ha finalmente ritrovato il sorriso perché finalmente, dopo un periodo di stop forzato, è riuscita a trovare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo programma in Rai. Un programma che per la prima volta la vede indossare, oltre ai panni di conduttrice, anche quelli di autrice in quanto ha scelto di mettersi in gioco creando un format che possa unire tutte le sue precedenti esperienze lavorative e il risultato è stato apprezzato e non poco dai suoi fedeli sostenitori.