Ecco gli alimenti che aiutano a contrastare i dolori mestruali e il cattivo umore

By

Quando arriva il ciclo ecco gli alimenti utili a contrastare i dolori mestruali e il cattivo umore tipici di questo periodo.

Nei giorni del ciclo mestruale tra dolori e cattivo umore spesso non sappiamo dove sbattere la testa. Se poi ci si mette anche il caldo ecco fatto il patatrac. Tenere a bada tutti i sintomi che causano le mestruazioni per molte donne è davvero difficile.

Tra dolori alla pancia, gonfiore addominale, mal di testa e sbalzi d’umore ecco che molte vanno in tilt nei giorni fatidici. Per questo è bene sapere che esistono alcuni alimenti che possono aiutare in questo senso.

Scopriamo allora quali sono i cibi che contribuiscono a contrastare nervosismo, cattivo umore e dolori mestruali nei giorni del ciclo: ecco cosa introdurre nella dieta.

Ecco gli alimenti più indicati contro i dolori mestruali

Nervosismo e mal di pancia vanno di pari passo durante i giorni del ciclo, se poi ci inseriamo anche il mal di testa ecco che diventa praticamente impossibile portare avanti le proprie attività quotidiane.

Molte donne infatti soffrono sia della sindrome premestruale (qui scopri cosa dovresti mangiare per contrastarne i cattivi effetti e i cibi da evitare) ma anche durante il ciclo non scherzano.

C’è chi si affida ai rimedi naturali e chi invece preferisce prendere antidolorifici. Se pensiamo però che almeno due o tre giorni al mese vanno persi per dolori, indisposizione, e nervosismo, il bilancio è davvero alto.

E allora dobbiamo assolutamente scoprire come poter contrastare i dolori mestruali e il cattivo umore grazie ad alcuni cibi. Alcuni nutrienti infatti riescono ad alleviarci il dolore, a farci sgonfiare e a stimolare il buonumore.

Innanzitutto per alleviare i dolori mestruali dovremmo introdurre gli omega-3, ossia acidi grassi contenuti in diversi alimenti tra cui il pesce azzurro, il salmone, i semi di lino, l’avocado, le noci e così via.

Grazie a queste sostanze possiamo prevenire i tipici crampi che si sentono durante il ciclo mestruale. Questo accade perché gli omega 3 vanno a contrastare l’azione delle prostaglandine, molecole responsabili nelle contrazioni muscolari e nei dolori mestruali.

Un sale minerale che dovremmo avere di scorta in questo periodo è poi il magnesio in grado di rilassare corpo e mente. Esso è un prezioso alleato delle donne, specie quando hanno il ciclo mestruale.

Se non vogliamo prenderlo sotto forma di integratore, le cui dosi dovrebbero essere stabilite dal proprio medico, dobbiamo sapere che diversi alimenti lo contengono: dalle verdure come spinaci, broccoli, patate alla frutta secca tra cui le mandorle, e poi ancora cacao, banane, semi di girasole, fichi, prugne, legumi.

Il magnesio è in grado di esercitare un’azione antispastica rallentando le fastidiose contrazioni uterine, fino al completo rilassamento.

Anche la vitamina B6 è una sostanza capace di favorire il rilassamento dei muscoli alleviando i dolori. Tra gli alimenti che la contengono troviamo ancora una volta gli spinaci, i piselli e i cereali integrali.

Per ridarci il buonumore poi dovremo tenere in considerazione anche il triptofano, questa sostanza è capace di alzare i livelli di serotonina ovvero l’ormone del benessere e del buonumore.

Quindi assumiamo più cereali integrali, riso, ma anche patate, semi di sesamo e di zucca, verdure a foglia verde, banane, cioccolato fondente, e frutta secca.

Infine, l’ultimo consiglio è per chi soffre anche di nausea in quei giorni. Un rimedio perfetto è lo zenzero o fresco o essiccato. Ne possiamo mettere un pezzettino sotto ai denti, oppure consumarla sotto forma di integratore.