Dopo le polemiche, estate d’amore per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso, dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista nel corso delle passate settimane, sembrerebbe aver trovato l’amore durante questa calda estate.

Alessandra Amoroso non ha affrontato un periodo facilissimo. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si è trovata al centro della polemica per non aver firmato un autografo ad una fan.

La cantante ha spiegato che preferiva non farlo in modo tale da non fare torto anche agli altri suoi fedeli sostenitori in quanto il tempo a disposizione per restare in compagnia era davvero poco. A nulla sono servite le sue parole, in quanto è diventata bersaglio delle critiche del web.

L’episodio si è ripetuto qualche settimana dopo quando le sue parole ad un fan sono state strumentalizzate e l’hanno accusata di non avere rispetto nei confronti delle persone che da anni la seguono.

Alessandra ha sempre risposto provando a spiegare il suo punto di vista e i suoi fedeli sostenitori hanno continuato ad appoggiarla anche in questo periodo e per questo motivo non potrebbero che essere più felici nel vederla trascorrere questa calda estate all’insegna dell’amore.

Alessandra Amoroso si lascia le polemiche alle spalle: amore folle in vacanza

Questo periodo per Alessandra Amoroso non è fatto dunque soltanto di polemiche, ma anche di soddisfazioni. La cantante è stata l’unica donna, dopo Laura Pausini, ad aver tenuto un concerto allo stadio San Siro di Milano (dove ha fatto rumore una clamorosa assenza, e sembrerebbe non aver alcuna intenzione di dare peso alle polemiche concentrandosi sulla sua estate d’amore.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sui suoi profili social uno scatto, che trovate poco più in alto, che la immortala al fianco della persona più importante della sua vita, colei che le regala gioia e amore da quando è venuta al mondo. Ovviamente stiamo parlando di sua nipote, la figlia della sorella, per la quale Alessandra ha sempre speso bellissime parole e sottolineando il forte legame che le unisce. Tant’è che in molti vedendole insieme hanno subito dedotto ed intuito che lei potrebbe diventare una grande e buona mamma.

Alessandra Amoroso si è lasciata le polemiche alle spalle ed ora è pronta a viversi questi giorni di relax all’insegna dell’amore, circondandosi delle persone che più ama al mondo.