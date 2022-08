Francesca Vaccaro, altro che 50 anni: la moglie di Conti è spettacolare

Francesca Vaccaro, 50 anni e non sentirli: compleanno importante per la moglie di Carlo Conti che è un vero spettacolo.

Compleanno importante per Francesca Vaccaro che ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con una grande festa in stile anni ’70 a cui hanno partecipato non solo il marito Carlo Conti, ma anche tanti amici tra cui Marco Masini, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Sui social, la signora Conti ha poi pubblicato alcune foto del party ringraziando tutti gli invitati e il marito Carlo per averle regalato una serata magica.

I followers, oltre a notare il grande affetto che c’è con gli amici, hanno sottolineato anche l’indiscutibile bellezza di Francesca Vaccaro che, nel suoi outfit da festa, ha sfoggiato un fisico mozzafiato.

Francesca Vaccaro: top e pantaloni aderenti, una bellezza incredibile

Francesca Vaccaro taggando il marito Carlo Conti che, per augurarle buon compleanno, sui social, “E sono 50!!!!! Festa memorabile, grazie amore mio”, ha scrittotaggando il maritoche, per augurarle buon compleanno, sui social, le aveva dedicato delle dolcissime parole d’amore. Tante le foto e i video condivisi dalla Vaccaro tra cui anche dei brevi filmati in cui si diverte a ballare con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, amici di una vita di Carlo Conti.

A conquistare tutti è soprattutto il look e il fisico della vaccaro che, per la festa del suo 50esimo compleanno, ha scelto un tema anni ’70-’80 sfoggiando un top nero, un pantalone aderente, a zampe e con delle righe colorate e i capelli ricci con una fascia nera. Un look mozzafiato per la moglie di Conti che si è anche scatenata in pista.

La moglie di Carlo Conti entra così ufficialmente nel club delle donne cinquantenni assolutamente bellissime e che incantano tutti con il fisico mozzafiato e la loro bellezza. In questa calda estate 2022, sono tante le donne del mondo dello spettacolo ultracinquantenni che stanno lasciando tutti senza parole per la loro bellezza. L’ultima è Emanuela Folliero che, con il bikini, seduta in riva al mare, ha incantato tutti i suoi followers.

Anche Francesca Vaccaro, così, porta a casa i complimenti dei followers per la sua bellezza semplice e naturale con cui ha conquistato il cuore del conduttore toscano che tornerà in tv a settembre con la nuova edizione di Tale e Quale Show.