Dieta in vacanza: ecco come evitarla con questi pochi trucchi

Dieta e vacanza non vanno d’accordo: ecco come evitarla grazie a questi pochi trucchi che ci permetteranno di non ingrassare.

Molto spesso quando andiamo in vacanza non vogliamo nemmeno sentir parlare di diete. Del resto se si parte per una settimana o 15 giorni l’obiettivo è solo quello di rilassarsi e divertirsi senza dover pensare a troppi impegni.

Fare una dieta, da questo punto di vista può essere impegnativo, anche perché spesso ci si ritrova a consumare pasti fuori casa, dunque, è normale non riuscire a rispettarla come quando possiamo cucinare le pietanze a casa.

Ecco che allora dovremmo conoscere alcuni trucchi che possono aiutarci ad evitare di seguire una vera e propria dieta anche in vacanza. Grazie a queste poche dritte potremo non ingrassare e tornare a casa sereni dopo le ferie.

Ecco i trucchi per evitare la dieta in vacanza

Digiuni, pasti saltati, aperitivi selvaggi, colazioni luculliane: sono solo alcuni degli errori che in tanti commettono quando vanno in vacanza. Del resto è normale lasciarsi andare un po’ di più durante le ferie anche se è bene non esagerare per non vanificare gli sforzi fatti nel corso dell’inverno.

Troppe restrizioni, anche durante le vacanze, possono in un certo senso diventare controproducenti a livello mentale, soprattutto. Quindi, senza doversi privare eccessivamente di aperitivi o cene al ristorante, basterà semplicemente seguire pochi e semplici trucchi che potranno aiutarci a non prendere peso.

1) Muoviamoci di più. Molti approfittano delle ferie per riposare. Questo va bene ma visto che non lavoriamo e se la salute ce lo permette dovremmo praticare più movimento ora che abbiamo più tempo. Se siamo al mare perché non approfittare per fare delle nuotate o per fare esercizi in acqua. Bene anche le passeggiate sul bagnasciuga o se vogliamo levigare la pelle e combattere la cellulite meglio ancora se camminiamo con le gambe a mollo nell’acqua. E poi ancora bicicletta, una corsa in riva al mare all’alba o al tramonto e chi più ne ha più ne metta. Trovare scuse è quasi impossibile.

2) Non saltare il pranzo. Molti stando tutto il giorno in spiaggia pensano che saltando il pranzo dimagriscano. Peccato che poi a metà pomeriggio o a cena si apra una voragine che diventa difficile colmare, o meglio verrà riempita mangiando troppo.

3) Evitare le colazioni troppo abbondanti. Chi soggiorna in hotel si sarà spesso trovato di fronte ad ogni sorta di bendidio. Dai cereali e yogurt, passando per cornetti, briosce di ogni tipo, plum cake, torte, frutta, succhi, prosciutto cotto, formaggi, pane, fette biscottate e marmellata e molto molto altro ancora. Quando ci si trova di fronte a tanta scelta diventa anche difficile capire cosa mettere nel piatto. Ecco che allora finiamo per mangiare di tutto con il risultato di incamerare una quantità di calorie pari ad una colazione ed un pranzo. Meglio allora scegliere su cosa puntare ogni mattina. Un giorno il dolce un altro il salato ed evitare di assaggiare di tutto. In questo modo eviteremo di saltare il pranzo e di conseguenza di fare una successiva abbuffata a merenda o a cena. Insomma meglio calibrare i pasti.

4) Pranzo solo con un gelato? No, grazie. Per quanto ci possa piacere il gelato è un alimento che possiamo introdurre anche se siamo a dieta importante è farlo nel modo giusto. Ad esempio lo possiamo consumare con una fonte di fibre in questo modo abbasseremo l’assorbimento degli zuccheri.

5) Non fare l’aperitivo tutte le sere. E se proprio non riusciamo a farne a meno evitiamo di prendere ogni sera cocktail zuccherati ma scegliamo un calice di vino. Accompagniamolo poi con qualche verdura cruda evitando tutti gli snack che siamo soliti consumare: dalle patatine, alle pizzette passando per noccioline o altro. Qui tutti i trucchi per fare l’aperitivo senza ingrassare.