57 anni e non sentirli: Emanuela Folliero sirenetta in spiaggia

56 anni e non sentirli: è il caso di Emanuela Folliero che si sta godendo l’estate sfoggiando in bikini delle forme mozzafiato.

Tempo di mare, sole e bikini per Emanuela Folliero che, splendida, incanta i fan condividendo su Instagram le sue foto scattate in spiaggia. Sempre bellissima esattamente come lo era all’inizio della sua carriera, oggi, la Folliero, a 56 anni, lascia senza fiato donne e uomini che, di fronte alla sua bellezza sempre elegante e raffinata, non possono non inchinarsi.

Quello della conduttrice è un fisico mozzafiato come sottolineano i fan sotto le foto che è solita condividere sui social. In questa calda estate 2022, dunque, la Folliero, con le sue foto in bikini, alza ulteriormente la temperatura.

Emanuela Folliero, che spettacolo in bikini. Il web: “Meraviglia”

Seduta in riva al mare, con i capelli sciolti e un bikini a fiori, Emanuela Folliero è una sirena sulla spiaggia. “E chi si alza più, caldo assurdo“, scrive la conduttrice nella didascalia della foto che vedete qui in basso e che ha portato a casa like e tantissimi complimenti da parte dei fan che non perdono occasione per inondarla d’affetto.

“Meraviglia”, “Sempre bellissima e affascinante”, “Sei una bambola”, scrivono i fan solo per citarne qualcuno. Passano gli anni, ma la Folliero resta sempre la stessa e c’è chi spera di vederla presto nuovamente in tv. Per lei si apriranno le porte del reality?

“Io farei un reality che non c’è ancora, dove sì ci sono tutte le condizioni di un reality ma dove, magari, lasci qualcosa. Magari in un luogo in cui puoi aiutare costruire qualcosa, un ponte, una strada…”, raccontava a luglio 2020 ai microfoni di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia.

In attesa di scoprire se, in futuro, la Folliero accetterà di partecipare ad un reality, le sue foto in bikini non sono le uniche che conquistano i fan. Anche Stefania Orlando, in costume, lascia sempre senza parole così come Carmen Di Pietro che, tornata dall’Isola dei Famosi, ha recuperato la forma fisica persa parzialmente a causa del dimagrimento sfoggiando un fisico mozzafiato in spiaggia durante un weekend al Circeo trascorso con l’amica Guendalina Tavassi.