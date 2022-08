Tutti i cosmetici che puoi portare in aereo (e quanti puoi portarne!)

Le regole per portare cosmetici in aereo nel bagaglio a mano sono molto rigide: è molto importante sapere cosa dicono e come rispettarle per evitare problemi al decollo.

Il motivo per cui non è possibile portare sugli aerei tutti i cosmetici e i prodotti per il corpo che si desidera è una questione di sicurezza.

Le misure antiterrorismo internazionale sono messe a punto per evitare che qualche malintenzionato riempia un flacone di shampoo, di balsamo o di profumo con liquido infiammabile e lo utilizzi per minacciare la sicurezza dell’aereo.

Sulla base di queste importantissime norme di sicurezza, quindi, è concesso il trasporto solo di 10 confezioni di 100 ml di prodotto liquido o fluido per ogni passeggero.

Questo significa che in totale ogni passeggero può portare a bordo 1 litro tra liquidi e fluidi e non è possibile trasportare in uno stesso contenitore più di 100 ml di prodotto.

Per fare un esempio, nessuna compagnia di volo accetterà di far salire a bordo una persona che nel suo bagaglio a mano abbia un flacone di shampoo da 250 ml, anche se la persona non trasporta altri liquidi. Se lo shampoo fosse distribuito in due o tre flaconi di massimo 100 ml potrebbe essere trasportato nel bagaglio a mano.

Inoltre, a prescindere dal numero di flaconcini che si trasporta, tutti i flaconi contenenti liquidi o fluidi devono essere confezionati in una bustina trasparente e consegnati a mano al personale addetto ai controlli.

La scelta migliore da fare per evitare rallentamenti e problemi di altro tipo è di inserire i prodotti che si intende trasportare in flaconcini di plastica trasparente. In questo modo gli addetti ai controlli potranno avere un’idea chiara del tipo di fluido o di liquido contenuto all’interno di ogni singolo flacone.

Quali cosmetici e prodotti per il corpo si possono portare in aereo?

In linea generale si possono trasportare nel bagaglio a mano tutti i cosmetici in polvere, quindi terre, blush, ombretti eccetera.

Per questo genere di prodotti non c’è alcun limite di peso o di numero di astucci.

Anche per i rossetti in stick classico non c’è alcun tipo di problema, quindi si possono portare tranquillamente nel bagaglio a mano.

Smalti e rossetti fluidi non sono mai venduti in confezioni che arrivino a 100 ml, quindi in genere non creano ostacoli.

Il problema sorge per i seguenti prodotti:

fondotinta

profumi

deodoranti

lacca spray

gelatina o cera per capelli

mousse per capelli

maschera per capelli

crema idratante

crema doposole

bagnoschiuma

shampoo

balsamo

Questi prodotti vengono spesso venduti in confezioni che contengono più di 100 ml di prodotto, pertanto è strettamente necessario travasarne una certa quantità in contenitori più piccoli.

Considerando che, a prescindere dalla quantità contenuta in ogni flacone, è necessario portare massimo 10 flaconi di prodotti liquidi, ci sono alcuni consigli che permettono di ottimizzare il bagaglio a mano.

I prodotti che possono essere facilmente sostituiti con prodotti identici ma in altro formato sono quelli per l’igiene personale.

Esistono infatti in commercio shampoo e balsamo allo stato solido che si utilizzano esattamente come saponette. Anche il bagnoschiuma può essere egregiamente sostituito da una saponetta dalle proprietà idratanti. Un’ultima idea è sostituire il deodorante spray con un deodorante stick.