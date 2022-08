Carmen Di Pietro in vacanza: dopo l’Isola, beccata così in spiaggia

Carmen Di Pietro finalmente in vacanza: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi infiamma il web, beccata così in spiaggia.

57 anni e non sentirli per Carmen Di Pietro che, in vacanza, sfoggia un fisico mozzafiato. Dopo aver trascorso più di tre mesi sull’Isola dei Famosi 2022 dove, a causa del poco cibo e della mancanza di allenamento, aveva perso il tono muscolare come aveva confessato lei stessa dopo il rientro in Italia, Carmen è già tornata in splendida forma e, in vacanza, sfoggia delle forme assolutamente mozzafiato.

Dopo aver lasciato il caldo asfissiante di Roma insieme ai figli Alessandro e Carmelina, la Di Pietro ha raggiunto l’amica Guendalina Tavassi al Circeo per trascorrere un weekend di sole, di mare e di piacevole compagnia. In spiaggia, così, ha sfoggiato il fisico perfetto che allena quotidianamente.

Carmen Di Pietro in spiaggia: lo spettacolo è mozzafiato

Niente bikini per Carmen Di Pietro che, in spiaggia, sfoggia un costume intero con lo sfondo nero e cuori rossi. In posa sulla sabbia, la showgirl indossa un cappello per ripararsi dal sole con i lunghi capelli che le cadono sulle spalle. Un’immagine sensuale per la Di Pietro che, rientrata anche a lavoro come conduttrice radiofonica di Radio Globo, è finalmente in vacanza.

Per la Di Pietro che ha affrontato una tragedia durante la prima cena in Italia dopo l’Isola, sarà un’estate all’insegna dell’amore vero. Ufficialmente single, sta trascorrendo le vacanze con i figli Alessandro e Carmelina con cui ha raggiunto l’amica Guendalina Tavassi che sta trascorrendo l’estate al Circeo con i figli Chloe e Salvatore e il fidanzato Federico Perna che l’ha fatta infuriare per un gesto.

Insieme, Guendalina e Carmen si divertono tantissimo. A condividere i vari momenti che trascorrono insieme è soprattutto la Tavassi che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui Carmen sostituisce un’istruttrice di acqua gym insegnando i vari esercizi da fare.

Un momento divertente ed esilarante che il popolo del web ha particolarmente apprezzato così come apprezza la bellezza della Di Pietro e di Guendalina Tavassi che, insieme, sono un duo pazzesco di sensualità. L’amicizia nata sull’Isola dei Famosi 2022 tra Carmen e Guendalina, dunque, continua. E se la Di Pietro preferisce i costumi interi, Guendalina opta per il bikini che esalta le sue forme da capogiro mandando letteralmente in delirio il web.