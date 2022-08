Riso al forno con pomodoro e formaggio, una ricetta evergreen

By

Buona per tutte le stagioni e per tutti i palati, la ricetta del riso al forno con pomodoro e formaggio ci piace per la sue versatilità

Non importa se la consideriamo una ricetta di recupero oppure nata all’istante. Importa solo sapere che il riso al forno con pomodoro e formaggio è un primo piatto completo e valido in tutte le stagioni.

Perché è ricco di sapore ma anche molto pratico e ce lo possiamo portare al lavoro o anche in spiaggia. Uno sformato gratinato e saporito, ottimo anche freddo.

Riso al forno con pomodoro e formaggio, sfruttiamo le stagioni

Il riso al forno con pomodoro e formaggio è una ricetta valida 365 giorni all’anno, quando siamo da soli e 2quando abbiamo compagnia. Ma in estate, perché privarci del pomodoro fresco? Usiamo quello, oppure i pelati per preparare la salsa

Ingredienti:

450 g di riso

900 ml di passata di pomodoro

500 g di provola

8 cucchiai di pecorino

1 cipolla

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

foglie di basilico fresco

1 cucchiaino di peperoncino

Preparazione

Spelliamo e tritiamo finemente,m anche eventualmente con un cutter, la cipolla. Poi prendiamo una padella ampia, versiamo l’olio extravergine e lasciamo soffriggere per 5 minuti la cipolla a fiamma medio-bassa.

Quando ha preso colore, aggiungiamo anche la passata di pomodoro. Lasciamo che prenda calore per 10 minuti, poi allunghiamo con un mestolo o due di acqua calda.

Insaporiamo con un po’ di sale fino, il cucchiaino di peperoncino e qualche foglia di basilico fresco appena lavata. Copriamo e facciamo cuocere la salsa di pomodoro per altri 7-8 minuti. Quando è pronta spegniamo e teniamo la salsa di pomodoro da parte.

Poi, se non stiamo usando riso in bianco avanzato del giorno prima, cuociamolo scolandolo comunque al dente, quindi al massimo dopo 15 minuti. Condiamolo subito con metà della salsa di pomodoro e aspettiamo che sia raffreddato completamente.

Quindi mantechiamo con il pecorino grattugiato fresco, ancora un paio di foglie di basilico e il resto della salsa di pomodoro conservandone solo una tazza. Assaggiamo per capire se manca sale (nel caso è arrivato il momento di aggiungerlo). Poi mescoliamo anche la provola, oppure il formaggio che abbiamo scelto, tagliato a dadini tenendo però tre cucchiai di parte.

Prendiamo una pirofila da forno e versiamo sulla base metà della salsa avanzata distribuendola bene anche lungo i bordi. Quindi versiamo il riso e livelliamolo, poi decoriamo la superficie con l’ultima parte della salsa e aggiungiamo la provola tenuta da parte.

Infiliamo in forno a 180° per almeno 20 minuti. A quel punto portiamo a 200° e lasciamo gratinare, senza grill acceso, ancora 10 minuti.

Sforniamo e lasciamo riposare almeno 10 minuti prima di fare le porzioni e portare a tavola.