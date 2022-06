Carmen Di Pietro, la prima cena finisce in tragedia: “Chiudi”

La prima cena in Italia, dopo l’Isola dei Famosi 2022, finisce in tragedia per Carmen Di Pietro: il siparietto diventa virale.

Dopo un lungo viaggio, Carmen Di Pietro è finalmente tornata in Italia. Senza perdere tempo, la finalista dell’Isola dei Famosi 2022 si è concessa la prima cena, ma non tutto è andato come avrebbe sperato. Carmen, dopo aver avuto solo il tempo di posare le valigie, si è concessa una cena in un ristorante insieme ai figli Carmelina e Alessandro e un amico, ma mentre gustava la sua carbonara, Carmen ha ricevuto un’amara sorpresa.

Totalmente concentrata sul piatto, Carmen che, tra tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 è quella che ha sofferto di più la fame, si è accorta di un gesto fatto dal figlio che non ha gradito.

Carmen Di Pietro, siparietto con il figlio Alessandro durante la prima cena dopo l’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni, dopo essersi ritirato dall’Isola dei Famosi 2022 non accettando il prolungamento per poter riprendere gli studi universitari, in occasione della finalissima, è tornato in Honduras per fare una sorpresa a mamma Carmen che aveva già scoperto un’amara verità su di lui.

Carmen e Alessandro sono così rientrati in Italia oggi con il vincitore Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani dei Cugini di Campagna e Mercedesz Henger. Carmen, dopo aver mangiato durante i vari scali in aeroporto che, dall’Honduras, l’ha riportata a Roma, ha deciso di non restare a casa, ma di uscire per concedersi la prima cena romana con i figli. Mentre mangiava, però, si è accorta della videocamera puntata su di lei dal figlio Alessandro andando su tutte le furie.

“Spegni“, ha sbottato Carmen intimando il figlio Alessandro a spegnere la videocamere. Dopo aver condiviso il filmato pubblicato inizialmente da Alessandro sul proprio profilo Instagram, Carmen ha aggiunto: “Sii gentile, fammi gustare la cena”. Un siparietto simpatico tra madre e figlio che, durante le settimane di convivenza sull’Isola dei Famosi, hanno letteralmente conquistato il pubblico che sperava anche in una vittoria della Di Pietro.

Ora, i fan di Carmen e Guendalina Tavassi che, durante la vita da naufraghe sono diventate molto amiche, sognano che la reunion avvenga il prima possibile.