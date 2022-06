Carmen Di Pietro, l’amara scoperta sul figlio Alessandro: tutta colpa di Guendalina

Nuova crisi aleggia sull’Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro sconvolta dagli aggiornamenti sul figlio Alessandro, c’è di mezzo Guendalina.

Chi segue questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente a conoscenza del fatto che il programma, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di prolungare la sua durata di un mese oltre la data prevista. Provvedimento che ovviamente andava a cambiare i programmi dei naufraghi che, come accaduto al GF Vip nella stessa situazione, si sono trovati a scegliere se proseguire nel gioco o tornare in Italia.

A nulla sono servite le opere di convincimento da parte di Ilary Blasi e dei relativi parenti, perché alcuni personaggi molto forti hanno comunque scelto di concludere la loro esperienza. Parliamo naturalmente di Licia, Blind, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Quest’ultimo, nonostante fosse amato dal pubblico che lo incitava a rimanere, ha preferito lo studio, affermando di uscire per non perdere la possibilità di svolgere gli esami universitari programmati.

Mamma Carmen, che già aveva rivelato il suo incubo più grande, si è trovata così a dover continuare la sua avventura rinunciando alla compagnia del figlio e soprattutto alla possibilità di tenergli gli occhi puntati addosso. I concorrenti tra l’altro fino ad ora non erano rientrati in studio pur essendo in Italia, tanto che si era parlato della decisione drastica della produzione di non far partecipare chi non aveva accettati di proseguire. A sorpresa di tutti però, gli ex naufraghi sono ricomparsi proprio nell’ultima puntata ed ecco che la Di Pietro ha potuto avere notizie del figlio…poco rassicuranti.

Iannoni ubriaco e in compagnia, la reazione di Carmen contro la Tavassi

Pare proprio che l’incubo di Carmen sia diventato realtà. La showgirl ha infatti immediatamente chiesto notizie alla Blasi sul figlio, preoccupandosi principalmente del fatto che avesse pagato l’assicurazione e cambiato le ruote dell’auto. Non sapeva però che di lì a breve avrebbe visto qualcosa di molto più preoccupante. Quest’Isola non manca certo di mettere sapientemente un po’ di pepe nelle situazioni, nonostante di recente sia arrivata una bella batosta per il programma. Viene così mandato in onda un video che racconta una serata folle di Alessandro Iannoni in compagnia di Guendalina Tavassi.

I due erano fuori insieme tra alcol e donne, che la Tavassi avrebbe portato per farle conoscere al ragazzo. Naturalmente si trattava di uno scherzo architettato ad arte dalla produzione, anche perché sui social dello studente non era mai comparso nulla del genere. La reazione di Carmen non si è fatta attendere: agitatissima e sbiancata in preda ad una forte agitazione e sudori freddi ha iniziato a sfogarsi prendendo di mira Guendalina, artefice della dissoluzione del figlio.

“Quella disgraziata!“, l’ha redarguita la Di Pietro, fin quando poi la conduttrice le ha rivelato la verità. Nessuna “notte brava” per Iannoni, che ha ripreso gli studi e se la cava benissimo. Qualcosa di vero però, c’era. Durante le prime battute scambiate con la conduttrice, il ragazzo ha rivelato di stare alla grande senza la mamma affermando: “Quando mi ricapita di poter stare così tanto senza di lei?“.