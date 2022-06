Sogni un pic-nic perfetto? Ecco gli errori da non fare mai e poi mai!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai nella preparazione del cibo per un pic-nic. Solo così potrai contare su risultato sarà perfetto!

Se anche tu sei un’amante dei pic-nic ti sarà sicuramente capitato di trovarti davanti al dilemma dei cibi da preparare per vivere un momento semplicemente perfetto. O forse, sei già reduce di qualche piccolo fallimento che ha portato dei problemi di organizzazione al momento di mangiare.

In entrambi i casi sei in buona compagnia. E questo perché, per quanto si tratti di un momento piacevole, in pochi sono a conoscenza degli errori da non fare mai quando si prepara del cibo per un pic-nic. Errori che oggi ti sveleremo al fine di consentirti di organizzarne uno davvero perfetto ed in grado di sorprendere tutti.

Pic-nic perfetto: ecco gli errori che devi assolutamente evitare

Dalla scelta della tovaglia a quella dei cibi da preparare, l’organizzazione di un pic-nic non è certo una cosa da poco. A meno di non optare per dei semplici panini, infatti, le possibilità sono così tante che spesso ci si trova più che altro in confusione.

Per fortuna, a volte, basta partire dagli errori per farsi un’idea generale di cosa è meglio evitare di fare. E questo, per assurdo, aiuta a comprendere in che direzione andare, rendendo la vita molto più semplice. Iniziamo, quindi, con la lista degli errori da non fare mai con il cibo da pic-nic.

Non curarsi dei contenitori

Iniziamo dalle basi ovvero da ciò che conterrà cibi e bevande. È molto importante che questi siano ben conservati in contenitori ermetici e che reggano posizioni sia verticali che orizzontali. In questo modo non correrai il rischio di ritrovarti con il cesto o con la borsa frigo piena di liquidi e di cibi che una volta apertitisi i contenitori non sono più mangiabili. Detto ciò, mai dimenticare l’aspetto refrigerante. Sopratutto con la bella stagione è molto importante tenere al fresco ogni pietanza.

Usare troppi condimenti

Per un pic-nic a prova di urti, incidenti e simili è meglio evitare cibi troppo conditi. Sopratutto se i condimenti in questione sono salsa di pomodoro e simili. È bene ricordarsi che si tratta di un momento in cui si desidera mangiare in pieno relax. Meglio, quindi, evitare possibili problematiche causate da salse che colano o da cibi che possono sporcare facilmente. In questo modo, sopratutto se in presenza di bambini, si potrà vivere questo momento senza troppi pensieri.

Non porzionare il cibo è uno degli errori che si fanno nei pic-nic

A differenza di quanto si è a casa ed è piacevole portare in tavola una lasagna in teglia o una torta tutta intera e da tagliare insieme, il pic-nic richiede prima di tutto tanta praticità. Per far si che ciò avvenga è quindi importante guardare avanti e cercare di rendere la vita di tutti molto più semplice. Se si è in tanti si possono porzionare le varie pietanze o quanto meno dividerle in porzioni da offrire semplicemente a chi le desidera. Ciò eviterà anche di arrivare con lasagne deformi o con torte e crostate che durante il tragitto potrebbero rompersi.

Usare ingredienti troppo delicati

A meno di non avere tutto davvero ben refrigerato è importante capire anche che ci sono alimenti che sarebbe meglio evitare durante un pic-nic. Dallo yogurt alla carne, ci sono pietanze che con il caldo potrebbero guastarsi o risultare poco piacevoli da gustare. Meglio puntare quindi su prodotti che si mantengono a lungo senza problemi e che sono buoni sia freddi che a temperatura ambiente. In questo modo ti eviterai di dover far fretta a tutti per consumare il cibo il prima possibile e potrai rilassarti anche tu.

Non curarsi del come mangiare i vari cibi

Prima di preparare qualcosa chiediti sempre come la mangerete. In questo modo eviterai porzioni troppo grandi, pietanze difficili da mangiare e cibi che seppur buoni sono poco adatti alla situazione. Ricorda sempre che un pic-nic deve essere prima di tutto giocoso e questo comporta la presenza di cibi semplici come i tramezzini, le insalate e dei dolci che non rischino di sciogliersi dopo il primo morso. In questo modo il ricordo di ciò che mangerete sarà sicuramente più piacevole.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai durante la preparazione del cibo per un pic-nic, il risultato sarà sicuramente migliore, proprio come avvenuto dopo aver appreso gli errori del pranzo per il lavoro.

Ricorda però che la bellezza di ciò che porterai dipenderà anche dalla scelta della tovaglia, dei tovaglioli e di tutto ciò che farà da contorno. Occuparsi anche di questo aspetto contribuirà quindi a rendere il tuo pic-nic molto più piacevole.